Mayka Rivera ha roto recientemente con Tony Spina y ahora ha aclarado el verdadero motivo

Su relación Marta Peñate se está enfriando, y ahora ha querido explicar qué cómo está con ella

Mayka Rivera vuelve a estar soltera y abierta a conocer otros chicos como un semáforo en verde, y es que después de su brevísima relación con Tony Spina, ahora la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' lo que quiere es disfrutar un poco de la vida. Su corto noviazgo con el italiano le ha abierto los ojos, y aunque terminaron civilizadamente, estos días Tony ha revelado que Mayka le hizo 'un gran favor' tomando la iniciativa de dejarle... así que ella ha respondido: "Si yo no estoy con alguien es porque ya no siento nada por esa persona, paso página y no soy nadie para meterme en la vida de nadie. A Tony no le he dejado por su comportamiento en ‘La casa fuerte’. Yo le dejé porque me desencanté: llevábamos tres semanas, y cuando entró en el reality se enfrió la cosa, y cuando salió ya no sentía nada por él. Yo a él le veía de una forma más seria, y cuando le vi en la casa me dio una imagen que yo no tenía de él", ha comentado en su canal de MTMad.

La explosiva rubia ahora quiere un tiempo de calma, y aunque no busca relaciones, nos e puede decir 'de este agua no beberé': "No estoy preparada para encontrar el amor. Tuve una pareja de 7 años, luego otra de 1 y medio, luego otra de 3… Disfruto mucho teniendo pareja, pero por las circunstancias de mi vida actuales, no me veo iniciando otra relación. Me gusta poder dar el 100% y creo que ahora no es el caso, pero nunca se sabe, porque igual mañana viene un chico que me llena y me da lo que necesito… pues podría, pero mi pensamiento es que ahora no".

¿Y con Gonzalo?

Mucho se ha hablado de su buenísima relación con Gonzalo Montoya (ex concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'), pero ya ha dicho por activa y pro pasiva que no tienen nada más que una bonita amistad... ¡y no se cierra a tener algo con él en un futuro! "Es una persona que me cae bien, que la he conocido fuera de Instagram y me aporta cosas, es divertido, me apoya, nos reímos… y si quedo un día para tomar algo, quedo como quedáis vosotros con vuestros amigos. ¿Voy a tener algo con él? Pues no lo sé, a lo mejor dentro de un año sí, pero de momento no. Si yo estuviera con él, estaría orgullosa de estarlo, y no lo escondería, pero no es el caso".

Su relación con Marta Peñate, cada vez más fría

Las dos ex concursantes hicieron buenas migas en el reality que ambas protagonizaron, pero ahora la cosa ha cambiado: "Yo no tengo ningún problema con ella. Simplemente lo que hay es una relación de compañeras de concurso, y si nos vemos nos saludamos. No es mi mejor amiga, ni mucho menos. De hecho tengo muy pocas. Tampoco sé si ella tiene algún problema conmigo, aunque cuando nos hemos visto hemos estado bien, así que, por mi parte, no hay ningún problema", ha zanjado justo después de aclarar que Marta y su ex no están juntos: "No me consta. Son amigos".

