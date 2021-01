La relación de Sandra y Tom pende de un hilo tras su última entrevista en el 'Deluxe'

Él dio por finalizada su relación una semana antes, pero parece que todavía aguantan

La cosa no está bien entre Tom Brusse y Sandra Pica, y es que a pesar de que al salir de 'La isla de las tentaciones' todo parecía ser un cuento de hadas (aunque él acabó fatal con su ex, Melissa Pinto), lo que nos daba la impresión de ser idílico ha resultado no ser una historia de amor, porque apenas han pasado unos meses de aquello ¡y ya están en una crisis de las gordas! Y además, todos pudimos ser testigos de ello en su última entrevista conjunta en 'Sábado Deluxe' el pasado domingo: "Le he dado una nueva oportunidad a Tom porque soy tonta. Tom no me quiere", aseguró en el programa con cara de querer terminar aquello cuanto antes, en especial tras enterarse de que Tom aún pensaba en Melyssa, su ex, cuando estaban en la cama: "Fue lo que más me molestó".

El marroquí pasó la semana anterior por 'Sábado Deluxe' para hacer un polígrafo él sólo, y aunque Sandra no quiso verla para evitar un mal mayor, al final se ha enterado de todo... y ha acabado como el rosario de la Aurora: "Yo no quería que hiciese el polígrafo porque iba a remover cosas del pasado", reconocía ella, visiblemente afectada. De hecho, en la entrevista previa ya habían estado discutiendo precisamente por todo lo ocurrido.

Mediaset

Y entonces, a pesar de todo esto, ¿por qué no le manda al carajo? La respuesta es sencilla, pero no convenció a nadie: "Estoy con él porque le quiero. No tengo el valor de irme a mí me compensa lo que vivo con él", apuntó, y es que además no se fía un pelo de él: "Si pidieran a Tom que me dejara en directo por hacer show lo haría", añadió antes de asegurar que, ahora sí, después de esta entrevista, no piensa pasarle ni una más a su todavía novio. ¿Se aplicará el cuento... o le volverá a perdonar?

