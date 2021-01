Yola Berrocal confirmaba su relación con el político y colaborador Sergio Ayala el pasado noviembre

La pareja está de lo más feliz: así hablaba él de su relación con Yola

Dicen que no hay mal que cien años dure... pero es que la soltería tampoco, y aunque hacía tiempo que no le conocíamos novio a Yola Berrocal, hace tan sólo unas semanas nos dejaba ojipláticos contando que estaba saliendo con el guapísimo Sergio Ayala, colaborador, pretendiente en MYHYV de Ruth Basauri, ex gran hermano VIP, ex de Ivonne Reyes y, además de todo eso, político y guapo oficial, porque llegó a representar a España en el certamen de belleza Mister International. La pareja está en lo mejor de la relación, los primeros meses, y ahora incluso ella se ha aventurado a hablar de matrimonio. "¿No es un poco pronto?", te preguntarás tú. La respuesta siempre es sí cuando sabemos que llevan apenas dos meses saliendo, pero es lo que tienen los flechazos: que lo quieres todo con esa persona ¡y lo quieres ya!

Eso sí, Yola no se va a conformar con cualquier boda, ya que, después de hablar con Maite Galdeano en el reality 'Sola/Solo' y de que ésta le contara cómo fue su experiencia casándose en Nigeria, ahora Yola también quiere una boda africana... "Quiero que me lo pida allí", decía emocionada, y añadía: "Imagínate, al amanecer, en un globo, con todos los animalitos pasando por debajo... ¡ay, qué bonito, qué romántico!".

De hecho, a Yola ya le volaba la imaginación y decidía lanzar la idea desde el reality para que su chico quisiera, también, casarse en África, puesto que, según Maite, las bodas no tienen validez en España: "Es una cosa muy bonita y que tampoco os va a unir aquí para toda la vida, y en todo caso se podría hacer separación de bienes", avisaba la ex gran hermana. "Claro, por vivir la experiencia, porque yo el día que me case de verdad quiero que venga toda mi familia. Yo nunca les haría eso", apuntaba.

