La odisea de María Patiño para llegar a 'Socialité'

Las colaboradoras se defienden de la acusación de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros se ha enfrentado a Gema López y a Lydia Lozano tras recordar a difícil situación que vivieron por culpa del temporal de Filomena. El colaborador ha reconocido que le parece que la actitud que ambas tuvieron fue de ser "malas compañeras". Sobre todo, por el gesto que tuvieron con Chelo García-Cortés. Kiko Matamoros ha explicado que, mientras que Gema y Lydia se iban en busca del metro, Chelo se quedó sola esperando a que alguien le llevase a su casa. Una actitud que le pareció un gesto muy "insolidario" por parte de sus compañeras.

"Nuestro taxi empezó a patinar y lo que le dicen a Chelo es que se quede dentro que Israel tiene coche. Y ella espera a Israel. Estuvimos andando tres cuartos de hora hasta que llegamos al metro. Nos hicimos tres transbordos. Cuando llegué a mi casa tuve que atravesar otro parque. Y Chelo llegó divinamente al hotel. De todas formas, yo no soy la producción del programa", ha confesado Gema López defendiendo que ellas en ningún momento abandonaron a su amiga.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Kiko Matamoros les ha recordado que Chelo es una persona de 68 años y que tendrían que haber tenido más consideración con ella. "Tuvo que venir la policía a llevarse a Chelo al hotel", ha explicado. Sin embargo, ellas han seguido defendiendo que en ningún momento lo hicieron con mala intención y que al final fueron ellas las más perjudicadas, ya que su compañera logró llegar en coche a su domicilio.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io