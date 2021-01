Anabel Pantoja, todo sobre su encuentro con Isabel

La madre de la colaboradora hace una excepción y aparece en plató para defender a su hija

Anabel Pantoja ha realizado una videollamada con el programa de 'Sálvame' para explicar cómo ha sido su encuentro con su tía Isabel. La colaboradora ha tenido que enfrentarse a las críticas de sus compañeros, que no les parecía bien que Anabel no quisiera contar más detalles sobre su encuentro con la cantante. Un hecho que ha provocado que la colaboradora termine estallando contra ellos. "¡Tiene narices que me tenga que comer los marrones de otros! Yo no me voy a meter entre madre e hijos y si me meto en algo va a ser siempre para mediar y ayudar", ha dejado claro.

La madre de Anabel, que estaba sentada junto a ella, ha intervenido para defender a su hija y pedir comprensión, ya que lo está pasando muy mal con este tema. "Ante la imposibilidad de poder hablar y expresarse, ese es el genio que le entra", ha aclarado.

Telecinco

Mercedes, la madre de Anabel, ha confesado que comprende a su hija y que si ella tuviese un conflicto no le gustaría que se metiesen terceras personas. "Me siento muy mal, no me gusta que se ponga como se pone porque todo le duele mucho. Yo le digo que ayude a todos, que ni de una parte ni de otro", ha explicado.

En cuanto a la relación que mantienen Anabel Pantoja con el Omar, Mercedes ha confesado que no puede decir mucho de él porque no han coincidido en muchas ocasiones. Lo que sí que tiene claro es que no le gustaría acudir ahora a la boda de su hija. Eso sí, ha dejado claro que no quiere que se case ahora por la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo.

Mercedes ha indicado que no tiene nada malo que decir de Omar. "Es la etapa en la que mejor le estoy viendo y la relación con la mejor está", ha aclarado mientras Anabel no podía evitar sonrojarse.





