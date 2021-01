Rodri Fuertes es de lo más presumido por eso ha empezado el año sometiéndose a varios tratamientos estéticos.

es de lo más presumido por eso ha empezado el año sometiéndose a varios tratamientos estéticos. El novio de Adara Molinero vive muy pendiente de mantener su melena en perfectas condiciones.

, por eso la cuida hasta el más mínimo detalle, desde sus pensados estilismos hasta su físico de infarto, sin olvidar por supuesto su pelo. Y es que, la que luce orgulloso a golpe de un trabajado tupe con mechas del que presume sin parar en las fotos de sus redes sociales.

Pero ojo que acabamos de descubrir que hubo un tiempo en el que ese tupe no existía, es más, hubo un tiempo en el que Rodri Fuertes coqueteó con la calvicie. Sí, como lo lees, el novio de Adara tiene un pasado capilar muy diferente al actual y no le ha importado desvelarlo con una foto en la que se intuía que si no ponía remedio se convertiría en un calvo más. Pero él ¡puso remedio!

Instagram Rodri Fuertes

Rodri ha compartido en su perfil de Instagram un storie donde compara cómo era antes su pelo, rapado y con tendencia a clarear, con su melena actual. Pero no solo eso, sino que además ha confesado cómo ha conseguido pasar de tener poco pelo a lucir tupe. "Aquí podéis ver el cambio de mi pelo, ayer me preguntasteis muchos", cuenta el churri de Adara, de quien sigue enamorado tras una pelea que pudo acabar en ruptura.

Instagram Rodri Fuertes

Pero no sólo ha mostrado su pasado como aspirante a calvo, sino que además Rodri ha desvelado qué hizo para que su melena creciera a tope, fuerte y sana. El secreto del pelazo de Rodri es un tratamiento de células madre con el que el influencer ha conseguido recuperar el pelo perdido y hacer que crezca más fuerte.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Desde luego, el ex gran hermano ha acertado de pleno con el tratamiento y ha conseguido cortar la pérdida de pelo y evitar tener que terminar haciéndose un injerto capilar como le ocurría a Pablo Moya, el ex novio de Mayka, de 'La isla de las tentaciones'. La confesión de Rodri era un éxito en redes y muchos de sus seguidores se interesaban por el tratamiento.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io