Ojos pequeñitos, carita gordita...¿no te suena qué famoso podría ser este bebé? Una pista es que este famoso tiene dos hijos, ¡Y SON IGUALES! Pues se trata, nada más y nada menos que de Tamara Gorro. La influencer suele sorprender a sus seguidores con imágenes y vídeos de lo más curiosos en sus redes, y esta vez no ha sido para menos. Tamara ha querido compartir un video de lo más especial, haciendo un recopilatorio de fotografías de toda su vida.

En siete días, Tamara cumple 34 años y para ella, este tipo de festejos son muy importantes. En octubre fue el cumpleaños de su marido, Ezequiel Garay y la pareja lo celebraba con una foto de lo más tierna. Ambos se ama con locura y este tipo de día siempre intentan celebrarlo a lo grande. Este próximo cumple, será algo diferente por la pandemia, pero igual de especial. En el video podemos ver fotos desde el 1989, cuando tenía tan solo dos años, hasta la actualidad. Este repaso de fotos ha sido de lo más entrañable y sus fans no han dudado en reaccionar: "Dios la primeras fotos es Antonio total", "Que monada"... todos los comentarios del mismo estilo, y es que Tamara tiene un buen ejército de seguidores.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En el video que ha colgado Tamara en su perfil de Instagram, hemos podido notar el increíble cambio físico y estético. Siempre ha sido y es una mujer muy guapa, pero la edad no perdona y no está nada mal hacerse un retoquillo de vez en cuando. Ella esta de lo más encantada y orgullosa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En este bonito repaso, también hemos podido apreciar la evolución profesional de la colaboradora. Desde el paso de adolescente a representante de Miss Segovia 2008, uno de los momentos más felices de Tamara, a su gran paso a la televisión como pretendienta de 'MyHyV' y más tarde presentadora de algunas galas de Navidad. Una vida llena de emociones, y es que la influencer siempre intenta mantenerse positiva y celebrar todos los acontecimientos como si fueran el último. Deseando estamos de ver su celebración de los 34 años.







This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io