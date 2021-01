Las aventuras de Maite Galdeano en Sola/Solo.

¿Qué le ha pasado a la de Pamplona con una foto del móvil? ¡No te lo vas a creer!

Maite Galdeano ha llamado a la antigua inquilina del pisito de 'Sola/Solo', Miriam Saavedra, para compartir alguna que otra anécdota curiosa que le ha sucedido. La de Pamplona siempre está recibiendo visitas o llamadas. La última fue de Isa Pantoja, a la cual confesó sus próximos planes con su nueva pareja, Remi. En concreto, Maite le comentó, esta vez a Miriam que se encontró algo inquietante en una foto. "Es brutal lo que te voy a enseñar", le decía en un momento dado Maite mientras sacaba el teléfono móvil.

"Me hice una foto el otro día, que no había luz ni nada, y cuando miro hoy la foto, en la cinta gris que hay en el congelador… ¡hay una cruz!". La de Pamplona le enseñaba la foto a la de Perú mostrándole la luz forma una cruz con la franja gris del congelador.

Miriam no salía de su asombro, y es que no es para menos: "¡Qué fuerte! estoy flipando!". La madre de Sofía Suescun estaba segurísima de que había alguna presencia en el piso, y más ahora que la borrasca Filomena está provocando hechos paranormales. "Aquí hay algo gordo Miriam", aseguraba Maite bastante preocupada creyendo que la mejor opción era hablar con producción. "Qué casualidad que vengo yo aquí sin espíritu navideño ni nada y me lleno de espíritu navideño, comienzo a hablar con espíritus en el balcón, con los Reyes Magos, con Papa Noel, con mis cosas de energías para todo el mundo… imagínate como me voy a ir yo de aquí con espíritu de la Navidad, como la que más. ¡Y de repente pasa esto!".

La verdad es que a la de Pamplona se la veía bastante asustada y Miriam tampoco salía de su asombro. "Aquí tiene que venir un cura o algo", terminaba diciendo Maite. ¿Se quedará en una simple anécdota o tendrán que llamar a un espiritista para sanar las malas vibras de la casa?

