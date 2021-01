Steisy ha sufrido un cambio de imagen extremo y se ha convertido en Mahi

Steisy y Pablo han hablado con Mahi y Rafa de su experiencia yendo a terapia de parejas

¿Alguna vez se te ha ocurrido hacer un intercambio de parejas? Pues a Steisy y Pablo Pisa sí, y lo han querido compartir todo en su canal de MTMad. Sin embargo, no pienses mal: los tortolitos han querido hacer una visita a la casa de Mahi Masegosa y su churri, Rafa Moya, y allí a Mahi se le ha ocurrido hacerle un 'extreme makeover' (o un cambio de imagen extremo) a la ex viceversa para convertirla en su doble... y la cosa no ha podido estar más llena de buenos momentos y de risas.

Así, mientras Mahi y Steisy charlaban animadamente en una habitación sobre realities, operaciones de pecho y enemigos comunes de la tele, Pablo y Rafa han podido intimar: el novio de Mahi ha revelado que, a pesar de lo que muchos piensen, y por mucho que se empeñen, no es gay ni bisexual, y lo ha podido "demostrar": ha asegurado que con su chica está la mar de bien, y que ahora tienen sexo mucho más a menudo, ya que durante su estancia en 'La casa fuerte' apenas han podido tener intimidad una vez en varios meses: "Chuscar me costó mil euros", ha dicho entre risas Rafa, refiriéndose a su bote acumulado en el programa.

Pablo Pisa, por su parte, también se ha sincerado con Rafa, que se mostraba muy interesado en su experiencia yendo a terapia de parejas: "Ir a terapia no es sólo para cuando estás a punto de romper. Hemos querido normalizar ir a terapia para personas que, como nosotros, están bien, pero tienen algunos problemas", ha contado Pablo.

El gran cambio

Una vez lista, Steisy ha bajado las escaleras de la casa de Mahi junto a su amiga, que la había convertido en una doble exacta suya entre peluca, maquillaje estrambótico y ropa que parecía sacada de un cómic... pero Steisy estaba encantada, y su chico también: "Estás espectacular", le decía con la boca abierta de la sorpresa. ¿Se animará Steisy a quedarse con el cambio de imagen de forma permanente? Por lo pronto, el intercambio de parejas ha sido de broma, pero ya sabemos que entre broma y broma, la verdad asoma...

