A Miguel Herrán le ocurre algo, algo que hace que no aguante las lágrimas. El actor subía a sus redes una foto en la que aparece él con gesto muy serio y llorando. Esto ha hecho preocupar a sus fans. En esta foto, el joven escribía: "6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona". Unas palabras de lo más duras.

Se nota que el actor está pasando un momento delicado en su vida, y ha preocupado hasta a sus amigos y compañeros de trabajo. Son tres imágenes, y en dos de ellas se puede ver cómo se le caen las lágrimas. Parece algo más que preocupante. "Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones". Continuaba con otra foto, una hecha a los seis días de recibir esa mala noticia: "No soy capaz de controlar absolutamente nada", se quejaba el actor.

"ESTOY BIEN! ES SOLO UNA REFLEXIÓN QUE QUERÍA COMPARTIR. Y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve..", terminaba en su post. Claramente no cuenta qué le está sucediendo, pero deducimos que tiene que ver con algo muy personal e íntimo que le duele en el alma. Su compañera y amiga Úrsula Corberó ha querido apoyarle y no ha dudado en comentarle: "Ay bebé pero por qué lloras"

El Instagram de Miguel suele estar a tope de poses muy sexys y fotos divertidas, pero esta vez no ha sido así. El actor ha querido sacar su lado más humano y no ocultar sus sentimientos. En verano, Miguel Herrán confesaba en una entrevista que suele tener bastantes problemas emocionales con subidas y bajadas, aclarando que su vida real no tiene nada que ver con lo que vemos en las series como 'Élite' o 'La casa de papel'. Esperemos que supere pronto este bache y sigamos disfrutando de su tierna sonrisa. ¡Ánimo Miguel!

