¡Que levante la mano quien tenga unas ganas LOCAS de que empiece otra vez 'La isla de las tentaciones'! Esta nueva edición llega con nuevas parejas y algunas novedades y, como siempre, cada vez que acaba, nos quedamos con ganas de más, por eso ya estamos contando los días para volver a vivir esos cuernos y esas hogueras dramáticas. Pero claro, para poder enterarnos de algo tenemos que fichar a todos los concursantes... y buscando sus redes sociales nos hemos dado cuenta de que todos ¡están mega buenorros! Tanto ellos como ellas no tienen reparo en enseñar sus cuerpos cincelados, así que aquí te traemos sus fotos más calientes para que te deleites, como aperitivo, con lo que está por venir...

Diego y Lola

Quizá a muchos os suene la cara de él, y es que fue tronista en 'MYHYV', pero su currículum es más largo: Campeón de España de KickBoxing 2014, subcampeón de Europa de K1 2013, medalla de plata en París 2014... vamos que al chico le encanta el deporte, aunque eso salta a la vista viendo sus abdominales. Eso sí, eso de que los cachitas son tontos en su caso no se cumple, porque es graduado en Derecho. Por cierto, ¿te has fijado en sus ojazos? ¡Guau! Además, el chico, que en redes sociales se hace llama 'James Lover', también canta: ya tiene singles en el mercado como 'Bien' o 'Acuérdate'. Ah, precisamente 'acuérdate' de que en 2016 el chico ya fue noticia... ¡por su tonteo con Olvido Hormigos!

Ella, por su parte, es bastante más recatada: prefiere jugar en las redes sociales a ir tapada, aunque sea con un sencillo sujetador de encaje negro. También os decimos que a veces es más sexy insinuar que enseñar. Por cierto: conoció a Diego hace 3 años en 'MYHYV' y desde entonces son inseparables. ¿Les costará la relación el reality?

Manu y Lucía

Esta pareja no sabemos cómo va a salir del reality, porque él ya tiene la fama de golfo por todo Puerto Real (Cádiz): le puso los cuernos a su novia en una ocasión y ahora ella se siente la cornuda de la ciudad. ¿Se convertirá en la cornuda de España? Él es todo un caramelito, a juzgar por las fotos que sube...

...pero ella no se queda atrás. ¡Menudo bombón es Lucía! Ojo, que también podría ser ella la que cayese en las garras de algún tentador. En este programa ya lo hemos visto prácticamente todo...

Hugo y Lara

Estos dos tienen todas las papeletas para acabar en uno de los dos extremos: o rompen (y encima por las malas), o afianzan su amor, continúan en su relación y tienen un hijo, que es lo que busca ella. A Hugo ya le conocimos en 'GH15', y sale con Lara desde hace 4 años, pero la cosa no ha ido bien: en los últimos 2 años han roto 5 veces...

Raúl y Claudia

Ellos dos llegan desde las Islas Canarias, y tienen un pequeño hándicap: empezaron hace tres años, pero tras un tiempo como pareja abierta, ahora ella ha decidido ser una pareja tradicional, algo a lo que probablemente les esté costando acostumbrarse. ¿Superarán las tentaciones que se les van a poner por delante? Viendo lo buenorros que están los dos, más de uno y de una va a ir a por ellos en seguida...

Jesús y Marina

Aunque está difícil elegir, Jesús es probablemente uno de los chicos más guapos de la edición, y a sus fotos nos derretimos... perdón, referimos, aunque ella tampoco se queda atrás. A pesar de tener 25 y 21 años, son la pareja más longeva del concurso. Veremos si aguantan, aunque casi os podríamos responder a esa pregunta: en sus redes sociales apenas les hemos visto juntos... y ni siquiera se siguen en Instagram. Eso sí, por separado, saben perfectamente cómo calentar al personal:

