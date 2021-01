Asraf Beno ha vuelto a ponerse 'fit' tras contar el problema de salud que padece: una anomalía en los pulmones

Hacerse propósitos de año nuevo es muy divertido y fácil hasta que toca ponerse manos a la obra y cumplirlos, pero para algunos, como Asraf Beno, no está suponiendo ningún problema, porque él se ha puesto como objetivo recuperar su figura haciendo deporte y llegar al verano en su mejor forma... ¡y lo está consiguiendo! El marroquí ha compartido en sus redes sociales cómo, poco a poco, quiere recuperar el cuerpo que le proclamó 'Míster Universo Mundial 2018' en Perú, y para eso ha empezado haciendo una de las cosas más sencillas: salir a correr.

El joven ha hecho, a pesar de las bajas temperaturas que asolan estos días España, 36 minutos de carrera, en los que ha recorrido algo más de 4 kilómetros y ha quemado ¡600 calorías! Nada mal si, además, lo acompaña con una buena dieta que le permita adelgazar... y eso tampoco lo está haciendo nada mal, porque al día siguiente compartía su desayuno junto a Isa: dos tostadas con tomate natural, un zumo de naranja también natural y un café. ¡Y tan ricamente!

Asraf Beno Instagram Asraf Beno Instagram

Las últimas imágenes que tenemos de Asraf son de su paso por 'La casa fuerte 2', pero sin duda las que más nos impactaron fueron las de este último verano en la playa junto a Isa, donde se podía apreciar su gran cambio físico tras ganar varios kilos al estar en bañador.

Gtres

Desde luego, no es su mejor forma física, pero ahora que además ha revelado su problema de salud pulmonar, por el que si no se cuida le puede costar la vida, sin duda no hay mejor momento que este 2021 -en el que todos tenemos nuestras esperanzas puestas- para remontar y recuperar su antigua figura. ¡Ánimo, Asraf!

