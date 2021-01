Jorge Sanz hace estallar a José Antonio Avilés

El colaborador asegura que ha aprendido de sus errores

Durante la primera cena de la nueva edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', ha salido a relucir las polémicas mentiras que realizó José Antonio Avilés. "Yo estuve conviviendo con él aislada de todo y cuando vine de la isla descubrí que todo lo que me había dicho era mentira", ha reconocido Ana María Aldón. Sin embargo, él ha querido defenderse de todo lo ocurrido asegurando que desde que le descubrieron no ha vuelto a realizar ninguna mentira. Algo que ya había avanzado durante la presentación del programa.

"Yo he mentido más que nadie en España. Pero aún así noto que la gente me quiere y me tiene cariño. Ahora estoy en una situación personal que sé que me van a golpear y que prefiero que me conozcan. Mentía porque quería tener una vida idílica que al final me he dado cuenta de que no es muy necesaria. Yo no engaño a nadie ya", ha asegurado.

Telecinco

El colaborador ha confesado que él ahora lo único que intenta es hacer su trabajo mientras se saca su carrera. "Yo soy una persona que actúo como periodista pero no lo soy, al igual que otros compañeros míos. Sí me gustaría que todo el mundo que ha tirado la piedra contase cómo es su vida", ha explotado al ver cómo Ana María le recordaba algunas de sus mentira más importantes.

Por último, ha confesado que siente que ahora es el más malo de España por deber 10.000 euros y ha intentado restarle importancia al asunto. "Son unas deudas mínimas que he ido teniendo en mi vida. Si yo te engaño a ti me demandas y vamos a un juzgado. Pero igual puedes demostrar la deuda pero no el engaño", ha zanjado.

