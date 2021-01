Fani y Oriana se juntan y terminan criticándose la una a la otra.

¿Qué le sucede a la ex tronista con la alimentación?

Oriana Marzoli no ha empezado muy bien el año y ha terminado en el hospital. Así lo hemos descubierto en el nuevo capítulo en 'mtmad' de la "dulce" Oriana. La ex tronista ha estado bastante desaparecida por sus redes sociales y todo tiene una explicación. Oriana ha estado ingresada por un problema con su alimentación. "He estado seis días con gastronteritis. Solo la he tenido una vez en mi vida y no me duró tanto", explicaba la joven.

¿Y a qué se debe esta infección? Suele ser un virus, pero por lo visto el factor que ha afectado a Oriana es una mala alimentación. "Tengo un problema con la comida", confesaba. "Mi problema es que me gusta comer mucho y muy mal".

Mtmad

A la colaboradora solo le gusta la comida basura, y hasta ahora se lo podía permitir por su metabolismo. Esa manera de comer le "ha jugado una mala pasada" y ahora tiene que probar en alimentarse mejor. "Esto puede llegar a ser algo más grave. Soy adicta al ibuprofeno, porque sufro muchos dolores de cabeza", y es que Oriana se tomaba hasta cuatro pastillas por sus dolores tensionales. Esto le ha perjudicado y ha llegado a estar ingresada unos días en el hospital.

Mtmad

"El tema de la comida es algo súper delicado. Siempre se me ha tachado de anoréxica", explicaba a sus seguidores. La joven confesaba que el tema de la alimentación no lo hace para nada bien y eso es perjudicial para la salud, de hecho recalca que para tener un buen cuerpo es necesario llevar un dieta equilibrada y no dejar de comer o alimentarse de grasas saturadas, cosa que ella no cumple.

Mtmad

Oriana no sabe desenvolverse en la cocina y también le suele dar pereza, por lo que acude a los servicios a domicilio de comida rápida, algo que no ayuda a llevar una dieta saludable. "Lo voy a convertir en mi nuevo propósito del año", comenta la joven. ¡A ver si tiene fuerza de voluntad y lo consigue!

