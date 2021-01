Pilar Rubio se tatúa el nombre de su cuarto hijo, Máximo Adriano.

Ante la posible mudanza de Sergio Ramos y su familia a Francia, analizamos, con un toque de humor, los pros y contras de su traslado.



Sergio Ramos y Pilar Rubio podrían estar pensando en cambiar de residencia. Las obligaciones contractuales del capitán del Real Madrid con el club blanco se acaban y ya es libre para negociar con otros equipos de fútbol. Los 12 millones que ahora gana al año con una rebaja del 10% por la pandemia le parece poco por renovar. Le ha dicho a Florentino Pérez, presidente del club blanco que el París Saint Germain le quiere. ¿Se estará planteando un traslado familiar a Francia?

Desde Qué Me Dices, nos hemos puesto manos a la obra para analizar por pros y los contras de la mudanza de Sergio Ramos y Pilar Rubio a París. Con mucho humor, hemos puesto en una balanza los motivos de los Ramos Rubio para quedarse o irse. ¿Quieres leerlo?

Se quedan en Madrid

1. Sergio muere por un buen cocido madrileño.

2. Por esa boquita no sale ni papa de francés. Imaginadle hablando por signos porque no entiende el idioma.

3. ¿En plena pandemia? No le van a dejar entrar. ¡Para viajar está la cosa!

4. ¡Con lo bien que se lo pasa Pilar Rubio con Pablo Motos en 'El Hormiguero'!

5. Tienen un casoplón que les ha costado un dineral y algún que otro disgusto. ¡Éstos no se largan ahora!

Se mudan a París

1. Le encantan los quesos.

2. Les pirra la moda, ¡ya se ven de ateliers!

3. París es la Ciudad del Amor, y eso lo dominan.

4. Pilar triunfa en redes y eso es algo que puede hacer desde La France.

5. Como Sergio tiene un gran sentido del humor y es un cachondo, se muere por comprobar cómo pronuncian su nombre y el de su mujer...

