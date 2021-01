Maite Galdeano, enamoradísima de su novio, Remy, ahora pone sus ojos sobre el boxeador y entrenador Marcelo Ferreira

La pamplonesa está dando algunos de los mejores momentos del reality 'Sola/Solo'

Que Maite Galdeano es una mujer enamoradiza lo sabemos todos: ha estado casada, le ha tirado los trastos a Labrador en 'La casa fuerte', ha tenido varios novios... por eso no es extraño ver a Maite con un hombre a su lado. Sin embargo, la pamplonesa se pasa a veces de enamoradiza, porque parece que no ha soltado a uno ¡y ya esta buscando a otro! Y lo decimos con conocimiento de causa, porque ha sido en el reality 'Sola/Solo' donde la hemos visto babear por su entrenador personal, Marcelo.

Hablando sola (puesto que no tiene nadie con quien compartir sus pensamientos), la madre de Sofía Suescun era, a la vez, la voz de la conciencia (que era la de Jorge Javier Vázquez) y la voz del corazón, y mientras ella se imaginaba lo que le diría Jorge si estuviera presente, como que la había visto muy pillada de Marcelo, ella iba negándolo: "Ya está, se acabó la tontería… pero me ha gustado mucho entrenar, porque también me ha gustado su actitud. Es muy alegre, y me ha traído recuerdos… pero va, no hay que darle más importancia de la que tiene", apuntaba.

Eso sí, todo ello después de deshacerse en halagos hacia el chico y revelar que le conoce: "Madre mía, cómo me ha gustado el Marcelo. Encima me sonaba este chico mogollón: es de mi barrio, dice que estuvo también en ‘El Conquis’… sí, sí, vamos, que no se me hacía su cara desconocida para nada", iba relatando.

Efectivamente, Marcelo fue concursante, como capitán, de 'El conquistador del Caribe I', también conocido como 'El Conquis', un reality de la televisión vasca... y gracias a ello ya le hemos podido hacer 'la ficha': su nombre completo es Marcelo Ferreira Dos Santos, tiene actualmente 46 años, vive en Berriozar (Navarra, aunque es natural de Brasil), y es boxeador profesional ¡y cantante! Vamos, que lo tiene todo para enamorarla si él quiere. ¿Qué pensara Remy de todo esto?

