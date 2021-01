Una semana más, llega nuestro ranking de horrores protagonizado por famosos tanto patrios como del otro lado del charco. Y es que nuestro objetivo indiscreto llega a todos los lugares listo y preparado para pillar a las celebrities en sus momentos 'Tierra, trágame'. Así podemos traerte los horrores más horrorosos para que puedas echarte unas risas al comprobar que los famosos también son humanos y tienen sus tropiezos como cualquier mortal.

Esta vez, la que se ha ganado por méritos propios ocupar el primer puesto del ranking de horrores es Nicole Kidman. La actriz se supera como actriz poniendo su mejor cara de póquer ante su compi Hugh Grant que es quien de verdad nos deja el momento horror. De todos modos, ojo que Nicole y Hugh vienen muy bien acompañados por Emily Ratajkowski, Javier Cámara, Robert Pattinson y Macaulay Culkin.

Nicole Kidman, en apuros

Gtres

Cuando HBO decidió fichar a dos estrellazas como Hugh Grant y Nicole Kidman para su drama de misterio ‘The undoing’, seguro que ya se imaginaban presumiendo de glamour. Y, mira, Hugh en un momentito del rodaje les devuelve a la cruda realidad... La pobre Nicole trata de disimular el asquete que le da el gesto de su compañero marcándose una bucólica mirada al horizonte. ¡Qué buena actriz que es!

Emily Ratajkowski, sin complejos

Gtres

Emily Ratajkowski está estupenda, no tiene ni una gota de grasa, pero lo mismo alguien debería decirle que ese ombligo no es lo más bonito que tiene, ¿no? Por no hablar del frío que debe estar pasando la chiquilla con la tripa al aire.



El gesto de Javier Cámara

Daniel Gonzalez GTRES

Sí, Javier Cámara, a nosotros también nos ha dado pelín de repelús el ombligo de Emily, pero vigila el gesto, que tienes la manía de pasarte de sincero...

Robert Pattinson, tuviste tiempos mejores

Gtres

Lo de que el vampiro de la saga ‘Crepúsculo’ sea ahora Batman sigue creando controversia y, la verdad, con ese pelo lacio y esa carita de asquito, Robert Pattinson, tú no ayudas... ¡Quién te ha visto y quién te ve!

Macaulay Culkin pasea un lindo gatito

Gtres

Se ve que, como a él le pasaron tantas cosas cuando se quedó 'Solo en casa', Macaulay Culkin ha decidido que se no se deja ni al gato. Sí, minino, entendemos tu cara de alucine, al menos podía evitarte el ‘momento carrito’. Ya podía su novia Brenda Song decirle algo...

