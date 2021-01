Yoli acude a terapia para encauzar de nuevo su relación con Jorge tras algunos problemas en la relación

La pareja ha descubierto que en unos años su relación podría desvanecerse ¡y podría haber hasta infidelidades!

Buscar soluciones a los problemas en una relación es lo habitual para poder tirar del carro, pero cuando has tenido todos los problemas del mundo con tus parejas, ¿qué te queda? Pues esa es una pregunta que podría hacerse perfectamente la ex gran hermana Yoli Claramonte. A pesar de que ahora está la mar de feliz con su chico, Jorge Moreno, y están esperando a su primera hija juntos a pesar de llevar sólo unos meses saliendo, los tortolitos han tenido ya algunas pequeñas crisis. Así que para evitar males mayores a los dos se les ha ocurrido encomendarse a la numerología con un experto para su canal de MTMad que les ha guiado en lo que les espera en el futuro según sus cifras.

A Yoli le ha salido que el 6 es el número que rige en su vida: significa que es una persona muy sentimental, pero igual que eso es bueno para unas cosas, este número tiene una doble cara, y es que tan pronto está todo viviéndolo al máximo, como se aburre y quiere cambiar de vida... y eso es lo que puede provocar que en unos años ¡le sea infiel a Jorge!

Ambos se han quedado anonadados con la noticia, porque él también es muy sentimental (por eso se compenetran tan bien), y es que ella está tan enamorada que no se imagina poniéndole los cuernos al padre de su segunda hija, pero como todo es posible en la vida, el numerólogo les ha recomendado que lo trabajen todos los días. El típico consejo de "mantener viva la llama" con pequeños detalles en el día a día, vamos.

Y todo esto ¡provocó bronca!

Yoli y Jorge, al acabar la sesión, intercambiaron su parecer, y aunque ambos estaban bastante sorprendidos, al final acabaron picándose, porque Jorge ya le ha avisado a su chica que, como se le ocurra ponerle los cuernos, él le hace "la cruz y la raya": "Para que os déis cuenta de que la impresión que da una persona no siempre es la verdad, porque esta señora de aquí tiene en su carta el 6, y eso quiere decir... no que vaya a ser infiel, pero ya me entendéis: ese flirteo con otras personas. Entonces, que quede constancia aquí de que ella puede hacer lo que le dé la gana, pero si el día de mañana me engaña, pues... hasta aquí". Vamos, que la dejaría ipso facto. ¡Qué fuerte!

