Jorge Javier reconoce que tiene un tema pendiente con María Patiño

La odisea de María Patiño para llegar al programa

María Patiño se ha llevado un gran susto en plató. La colaboradora estaba debatiendo con sus compañeros ajena a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Justo detrás de ella, un sigiloso Jorge Javier se iba acercando lentamente para darle un gran sobresalto. "¿Por qué?", ha gritado la presentadora tras ver cómo alguien le tocaba por detrás. Tanto grande ha sido el susto que se ha llevado que ha terminado saltando del sofá. Acto seguido, se ha girado para saber quién era la persona que se había atrevido a darle semejante susto en el programa.

"¿Es que quieres guerra?", le ha preguntado María Patiño a Jorge Javier. Sin embargo, poco después rectificaba reconociendo que no quería ninguna batalla contra él, algo que ha sorprendido a sus compañeros. "¿Por qué te echas atrás así?", le ha preguntado Gema. La colaboradora ha reconocido que era una broma que ambos tenían pero estaba viendo que a él no le estaba sentando nada bien.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El presentador ha dejado claro que no estaba molesto con ella pero que sí que había un tema que tenían pendiente y que debían hablar. En concreto, Jorge Javier se estaba refiriendo a la queja que hizo pública María Patiño al saber que él había ido en un coche de la productora al plató durante la gran nevada mientras que a ella no fue nadie a recogerla.

"¿Cuánto tiempo crees que tiene que pasar para que te pongan un coche?", le ha preguntado Jorge Javier en tono irónico. Sin embargo, ella no ha querido profundizar en el tema y ha reconocido que deberá esperar 20 años, como él bien le dijo en su momento.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io