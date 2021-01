Anabel Pantoja posa, completamente desnuda, en la nieve.

La sobrina de Isabel Pantoja ha regresado al plató de 'Sálvame' tras 85 días de ausencia y se ha encontrado con un aluvión de críticas.



El regreso de Anabel Pantoja al plató de 'Sálvame' no está siendo, ni mucho menos, una balsa de aceite como podrás leer en el nuevo número de la revista Qué Me Dices! que ya está en tu kiosco. Un accidente en octubre practicando surf le causó una severa fractura de peroné que la obligó a pasar por quirófano y de la que ha estado recuperándose en Gran Canaria junto a su chico, el surfista profesional Omar Sánchez. La 'baja' se acabó, llegó el momento de regresar al plató de Telecinco y sus compañeros de 'Sálvame' no se lo están poniendo nada fácil.

Con cara de estupor, la sobrinísima tuvo que visionar un vídeo en el que le decían lindezas como: "Lleva dos meses y 21 días colaborando desde Canarias a cuerpo de reina", mientras sus compañeros "sufren el frío en Madrid y siguen trabajando en plató". Desde el magazín echaron cuentas: "Lo que iban a ser 5 semanas se han convertido en 85 días de baja en el sofá de casa, donde no ha hecho ni una mínima intención de venir a Madrid".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Imágenes en su Instagram durante "su supuesta baja laboral" (como la define el programa) sirven para criticarla: comida romántica con su chico, foto en bañador en la playa en enero… "¿Estamos ante una vaga de pies a cabeza?", se preguntan en ‘Sálvame’.

Paseítos por la playa

Anabel tuvo un encontronazo con Rafa Mora y le reprochó que hiciera público el toque de atención que ha tenido de los jefes porque se mantenía al margen de la polémica familiar, se negaba a hablar de la crisis de los Pantoja y era poco activa: "No soy ninguna vaga", dijo. Y como defensa por sus fotos en bañador, la 'influencer' se defendió con un rotundo "¿Rehabilitación? Pues sí. ¡Paseítos por la playa y agua fría para la circulación!". Además, la amistad entre la sobrina de Isabel Pantoja y Belén Esteban no pasa por su mejor momento y así se lo han dejado entrever en plató.

Videollamadas: 85 días en el sofá de su casa

Telecinco

Es uno de los reproches que le echan en cara sus compis del programa: de 5 semanas de baja que Anabel anunció, a 85 días en el sofá de su casa. Llegaba Navidad y la influencer no regresaba al plató. Un retraso que ella justificó con una excusa poco creíble: "Yo misma decidí no venir en Navidades porque sabía que iban a ser muy raras". Jorge Javier le respondió: "No has querido venir porque había una movida familiar". El presentador consultó entonces a la dirección: "¿Si hubiera habido la mínima posibilidad de que Anabel viniera a trabajar (el 24 y el 31 de diciembre) se le habría convocado?" Dirección confirmó que sí se le ofreció: "Y varias veces". A lo que ella soltó un sonoro "¡mentira!" No lo tiene fácil Anabel, sobre todo porque parece que hasta ha perdido el apoyo de Belén Esteban...

La croqueta en la nieve…

Telecinco

Pero no todo va a ser malo en su vuelta al plató. Muy divertida, posó desnuda sobre el hielo. Con la pedicura perfecta y la piel morena, intentó hacer la croqueta en la nieve, pero no se atrevió. "Con todos mis respetos a la señora Pedroche. No quiero nieve hasta dentro de 30 años", dijo en su Instagram.

Su visita a Cantora

Agencias

Aprovechando que estaba en la Península, Anabel se acercó a Cantora para ver a Isabel Pantoja. Tras su encuentro, la influencer publicó un escueto: "Única e irrepetible". Sobre la crisis familiar, comentó en 'Sálvame': "Me parece increíble que mi tía no tenga contacto con Kiko ni Kiko con ella. Ahora no creo que haya solución y yo no voy a mediar". Y dejó claro que no diría más: "No voy a perder a mi familia por hablar".

Hearst





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io