Dicen que el pasado siempre vuelve, y al final, cuando quieres hacer un gran proyecto, siempre hay alguien que está dispuesto a hacerte 'la ficha', como nosotros con Manu González. Este joven gaditano de 29 años vuelve en unas semanas a nuestras pantallas para poner a prueba su amor de 3 años con Lucía Sánchez, y decimos que "vuelve" porque Manu, aunque algunos no lo sepáis, ¡ya estuvo en la tele buscando su hueco! Su hueco y una chica, claro, porque fue en 2017 cuando llegó a nuestras vidas como pretendiente de la tronista Marta Granero en 'MYHYV', y aunque a Marta le gustó, finalmente acabó yéndose sola del programa porque sus favoritos -Javier, Christian y Lukas Ablático- decidieron abandonar.

Pues bien, después de aquella etapa fue cuando Manu conoció a Lucía, y ahora ya han cumplido 3 años de relación. Unos años muy felices... hasta que él le puso los cuernos a ella. Ahora Lucía llega a la isla bastante reticente y muy mosqueada a pesar de que le ha perdonado, pero lo que tiene claro es que no le piensa pasar ni una, porque no quiere ser "la cornuda de España". De hecho, según ella, bastante tiene con ser la cornuda de Puerto Real, porque además Manu tiene fama de bastante golfo...

Mediaset

Una fama que, por cierto, no ha escondido nunca: en su debut televisivo, reveló que era un fiestero empedernido, pero también muy trabajador, porque es un firme defensor de que si se vale para una cosa, se tiene que valer para la otra. Eso sí, también tenía inquietudes en la vida: "Soy un culo inquieto, me busco la vida porque mis padres no me dan nada (…). A corto plazo me gustaría estudiar aeronáutica", dijo entonces. De momento, no nos consta que haya empezado...

