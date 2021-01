Chrissy Teigen pasa por el quirófano para una operación de pecho.

¿Prenda lencera con jersey de punto? Así lo luce Chrissy Teigen.

A Chrissy Teigen se le ha podido ver devolviendo los regalos de Navidad, o simplemente de compras habituales con un look que nos ha dejado con la boca abierta. La modelo. mitad estadounidense mitad tailandesa, ha apostado por una de las tendencias de este año en cuanto a outfit se refiere. La mujer de John Legend ha sido captada por las cámaras con un look basado en el puro invierno con un toque sexy. Ha combinado jersey color teja invernal de punto con una falda lencera color blanco roto.

Para complementar el look, la modelo ha escogido unas botas altas de ante marrón (un imprescindible para el 2021) y lo más curioso del outfit: un recogido de trenzas festivaleras con un brillante en la frente. Un conjunto perfecto para algún festival de invierno, ¡que no hay!

Gtres

Parece que a la modelo se la ve más animada desde que sufrió la gran pérdida del bebé que estaba esperando. Tras casi 6 meses embarazada, el cantante y la modelo perdían a su tercer hijo, un verdadero varapalo para el matrimonio. Chrissy utilizó sus redes sociales para compartir con sus fans este momento tan amargo y contar la realidad que pasan muchas familias: "Estamos devastados y con el tipo de profundo dolor del que sólo oyes hablar, el tipo de dolor que nunca antes habíamos sentido. Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente no fue suficiente".

Gtres

Para la pareja, este ha sido su peor momento del 2020 y de la vida, pero Chrissy ha querido que ese bebé siga formando parte de ellos, por lo que la modelo decidió tatuarse el nombre: Jack. Ahora este bebé, además de en sus corazones, está en su piel. Este nombre queda grabado en su brazo junto al resto de nombres de su familia: John, Luna y Miles. Sin duda, esta familia tiene una fuerza de lo más impresionante, siempre se muestran su lado más amable y positivo. Deseamos que el 2021 les llene de felicidad.

