El trauma infantil que pasó Paris Hilton y que aún le causa pesadillas.

La multimillonaria ha querido compartir con sus seguidores de Instagram unas fotos inéditas que nos han dejado sin palabras.

Paris Hilton ha abierto el baúl de los recuerdos. La DJ ha decidido compartir en sus redes sociales unas fotos inéditas y ha dejado a sus casi 14 millones de seguidores en Instagram y a nosotros sin palabras. La influencer está encantada y, con estas fotos, ha dejado constancia que los años no pasan por ella.

Con estas imágenes, Paris Hilton ha mostrado cómo era cuando era solo una adolescente y ha compartido sus fotos más desconocidas con el hashtag #TeenParis (ParisAdolescente). Gracias a ellas, podemos comprobar que la multimillonaria conserva la misma melena rubia y su cara angelical.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con una moda ochentera, pero nunca perdiendo ese punto de glamour que la caracteriza, Paris Hilton aparece vestida de color rosa, uno de sus tonos favoritos. "Mini #BossBabe in the making. Sliving in my Chanel business suit at 13. Loves it!", escribe la celebrity presumiendo de su traje de Chanel con solo 13 años. Pero no ha sido la única imagen que ha compartido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Como Cenicienta, la DJ también ha mostrado una foto preparada para acudir a un gran baile. "Feeling like Cinderella all dressed up for the ball", escribía en esta otra foto y es que la modelo parecía una princesa Disney o un miembro de la realeza.

Aunque no siempre Paris Hilton viste como un personaje de la realeza. Hace unas semanas, la multimillonaria era captada por las cámaras con un look de lo más horroroso. Un despropósito de outfit compuesto por leggings de cuero, sudadera de Hello Kitty, cadenas cruzadas, botines de plataforma. ¡Una estilista para Paris please! O que vuelva a sus estilismos de adolescente.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io