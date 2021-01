¿Cuál es la postura sexual preferida de Noel Bayarri? ¡Te lo contamos!

El extronista de ‘MyHyV’ desvela a sus seguidores las cosas más locas que le han pedido desde que es famoso.

Noel Bayarri no sabemos cómo se las ingenia, pero siempre tiene algo que contar. El que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido hacer un nuevo vídeo en su canal de 'Mtmad' para comentar las proposiciones y experiencias más raras que ha tenido desde que se hizo conocido. ¿De qué tipo de propuestas se trata? Viniendo de Noel, amigo de Steisy, nos esperamos cualquier cosa...

Noel empieza fuerte, ¡con sexo! Bayarri explica que durante una cita en Ibiza la chica quiso grabarle mientras practicaban sexo. A él le pareció bien, pero también quiso jugar al mismo juego. ¿Yo no te puedo grabar a ti?", le comentaba a la chica. Total, que más tarde se arrepintió: "Qué le pidas a alguien grabar sin confianza..."

Mtmad

Otro de los temas que ha comentado el ex tronista es "el fetichismo que hay en las redes sociales por los pies". Noel recibió una proposición de los más extraña: "No sé si era un chico o una chica. Me ofrecía dinero por sacarme fotos de los pies y de vez en cuando mandárselas". Al influencer le pareció algo muy raro, así que decidió no aceptar la oferta. Sin embargo, ahora, pasado el tiempo confiesa que "se arrepiente".

Mtmad

Fetichismos, grabaciones eróticas...¿ crees que la cosa se queda ahí? Noooo, aún hay una proposición más que le hicieron a Noel que ni te imaginas: asistir un parto. Sí, esa fue una de las proposiciones de dos seguidores al ex tronista. "Una pareja quería ponerle a su hijo mi nombre y me pidieron asistir al parto". Los futuros padres querían que Noel fuera el encargado de sacar al niño y colocárselo a la madre.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero espera que la cosa suma y sigue, y sigue con niños. Un padre le rogó al canario que asistiese al cumpleaños de su hija: "Me pidió que la acompañase al hotel". Desde luego, las cosas que le piden a Noel están fuera de lo normal, pero se ve que el chico tiene una legión de fans de lo más acérrima. No queremos ni imaginar qué es lo que pedirán, por ejemplo, a Brad Pitt...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io