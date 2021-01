Estas son las parejas que se pondrá a prueba en la tercera temporada de LIDLT

Estos son los solteros y las solteras que tentarán a las parejas

Sabemos que participar en 'La isla de las tentaciones' no tiene que ser nada fácil si realmente estás enamorado: ver a tu pareja tontear con otros, aunque al final no haga nada, no debe de ser plato de buen gusto, y si encima te pone los cuernos delante de toda España ¡menos aún! por eso, quien va ya sabe que va a terminar llorando, por lo menos una vez, ya sea por echar de menos o por la impotencia de no poder hacer nada cuando le quiere decir cuatro cosas bien dichas a su pareja. Sin embargo, en esta tercera edición que está a punto de comenzar ya vamos a tener drama y lágrimas nada más empezar, todo a juzgar por el nuevo spot publicitario que ha visto la luz estos días...

En él podemos ver a Sandra Barneda delante de las cinco parejas, con cara de que no les iba a dar una buena noticia... y efectivamente: nada más aterrizar en la isla, sus caminos ¡se separan! Eso quiere decir que esta vez no veremos la clásica ceremonia de bienvenida, en la que los solteros y las solteras ponían un collar de flores a quien le interesaba. Ahora, quizá siga igual la dinámica del concurso, pero desde luego ahora estarán menos cohibidos al no tener a sus parejas delante viendo cómo un desconocido les dice abiertamente que van a ir a por ellos...

Por lo pronto, nosotros no podemos esperar a que empiece la nueva temporada, y más después de ver lo calientes que llegan los nuevos concursantes a juzgar por sus fotos ligeritos de ropa... ¿y tú?

