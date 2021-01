El actor sufrió un incidente con su BMW y necesitó ayuda de un desconocido en mitad de la carretera

La zona en la que le ocurrió, Los Hamptons, es una de sus favoritas, y donde pasa gran parte del año con su familia

Diempre decimos que ser famoso o rico no te libra de los problemas más mundanos, y viendo a Alec Baldwin tirado con su coche (con un BMW y en la rica zona de Los Hamptons, sí, pero tirado), nos reafirmamos. El actor sufrió un percance en estos días en los que ha decidido alejarse del frío del invierno, y ha dejado atrás la heladora Nueva York para acercarse a un destino más tranquilo y al lado de la playa. Al menos, el intérprete tuvo la suerte de que pasara un hombre por allí con su coche y le echara una mano: todo parecía ser problema de la batería, a juzgar por las imágenes de él sosteniendo un cable de arranque (es decir, las típicas pinzas para la batería)... aunque parece que la cosa era más seria.

Su cara hablando por teléfono con el seguro y con la grúa no era precisamente de amabilidad, y es que a nadie le gusta quedarse tirado en medio de la nada. Pero desde aquí, Alec, te damos un consejito: mejor tratar bien y con educación a la gente que está ahí para ayudarte...

Eso sí, para alucinante, la reacción del joven que se paró a ayudarle: puede que sus pinzas no sirvieran para mucho, pero uno no se para todos los días a ayudar a Alec Baldwin en mitad de la carretera... así que, ni corto ni perezoso, y en medio de ningún sitio... ¡le pidió un selfie! Al menos ya tiene historia para contar en la próxima comida familiar, pero eso sí, por favor, si te vas a hacer una foto con un famoso... ¡al menos ponte una mascarilla, que además el actor acaba de ser padre de su quinto hijo con Hilaria Thomas y no está para caer enfermo!

Aún así, toda precaución es poca, y es que, según recoge el medio estadounidense Page Six, Alec ha decidido alquilar una casa para él solo cerca de la que tiene en la zona para poder ir y venir de Nueva York a Long Island y aislarse, así, de su familia en caso de contraer el COVID, pues se encuentra trabajando en la Gran Manzana y no quiere sustos si él se contagiara...

