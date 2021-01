Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez dan un nuevo paso en su relación

Jesé Rodríguez se centra en la música otra vez ¿con nuevo tema dedicado a Aurah?

En su reconciliación, Aurah ha estado colmada de regalos y experiencias de lujo

Una reconciliación de una pareja nunca es fácil, porque hay que estar dispuesto a perdonar y olvidar muchas de las cosas que provocaron la ruptura, y en el caso de Aurah y Jesé Rodríguez son muuuchas las que hay que dejar atrás, incluidas peleas e insultos bien públicos en las redes sociales e incluso demandas. Ellos, sin embargo, están siendo capaces de cerrar ese capítulo de sus vidas para centrarse en volver, y ahora han dado un paso más en su relación ¡trabajando juntos! Lo que leéis: Jesé Rodríguez ha vuelto a la música bajo el pseudónimo de Jey M (después de su despido del equipo de fútbol francés Paris Saint-Germain), le ha ofrecido a su chica ser la protagonista del nuevo videoclip.

En su último capítulo para MTMad, Aurah nos ha colado en el set de grabación, y aunque ha dicho que no puede enseñar mucho porque de momento es todo una sorpresa, lo que sí ha enseñado es cacha a juzgar por los modelitos de lencería que le veremos lucir en el videoclip...

Esta no es, sin embargo, la primera vez que la canaria hace un videoclip: su amigo, y compañero de edición en 'GH VIP 6', Omar Montes le ofreció ser la protagonista de 'Morena', donde podemos ver a una Aurah de armas tomar (literalmente) siendo la novia de un fugitivo perseguido por la policía, muy al estilo de Bonnie & Clyde, y a la que no le tiembla la mano a la hora de disparar una pistola, incluso si es contra un sheriff. Esperemos que esta vez su papel sea más tranquilito...

