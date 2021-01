Así está siendo el concurso de Maite Galdeano en 'Sola/Solo'.

La de Pamplona ha respondido a sus seguidores, y algunos le han propuesto que se anime para ser actriz.

Maite Galdeano ha querido contestar todos los comentarios que le mandaban sus seguidores a la casa de 'Sola/Solo'. Los 'Maitistas' le sugerían miles de propuestas por Twitter y ella encantadísima de contestar a uno por uno. Muchos comentarios han sido de lo más sorprendentes, como que ven a la de Pamplona como actriz. Maite lanzaba preguntas y sus fans respondían.

"¿En qué papel os gustaría verme cómo actriz?", comentaba Maite y sus fans lo tienen clarísimo: "En 'La que se avecina', de hermana pequeña de Fina". Un papel muy acertado para la madre de Sofía Suescun. "Pues fíjate reina, que yo también me veo en 'La que se avecina', y me lo ha dicho mucha gente. Ahí sí que yo me cogería un guion y me lo estudiaría detalladamente. Yo creo que hasta me iría bien", continuaba Maite toda entusiasmada. No es la primera vez que Maite se ve como artista, en estas navidades la concursante quiso imitar a la gran Mariah Carey.

Telecinco

La autora de 'La papela del camión', ni corta ni perezosa, se ha atrevido a mandarles un mensaje a los responsables de la serie y así conseguir su papel más deseado: "Así que venga, director de 'LQSA', ya puedes contar con una nueva vecina, que de verdad ya sabéis como soy, me lo voy a tomar súper en serio". Maite es muy espontánea, las veces que ha aparecido en televisión, los días posteriores todos los medios se hacía eco de sus intervenciones, y es que la de Pamplona es única.

Telecinco

También sus fans le han visto protagonizando otro papel, el de "portera del edificio de Montepinar". "La cosa es estar ahí, que se me vea el pelo en 'LQSA'. Se me está ocurriendo que tenéis que hacer poco menos que una manifestación, vamos revolucionar las redes y pedirme, pedirme… la fuerza siempre hace la unión", comentaba la madre de Sofía bien entusiasmada y feliz. Creemos que Maite no lo haría nada mal, ella es muy carismática y se presta a todo. ¡Nos echaríamos unas buenas risas con ella!

