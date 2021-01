Manu G y Lucía son ya una pareja clave en 'La isla de las tentaciones 3'. Participar en un reality de parejas con una relación muy quemada y casi rota no es nada fácil, porque sólo hay dos caminos posibles: o se rompe del todo, o se dan cuenta de lo mucho que se quieren y de que no pueden estar el uno sin el otro y vuelven más reforzados que nunca. Es el caso de Manu G y Lucía: en tres años de relación, él le ha puesto los cuernos a su novia en una ocasión, y eso ha sido suficiente para que Lucía, aunque le ha perdonado, no pueda volver a confiar en él. "Por amor he perdonado cosas que dije que nunca iba a perdonar, y al final lo olvido y todo. Lo que más me gusta de Manuel es su personalidad, y lo que menos... un poco también su personalidad porque, por otra parte, a veces es un poco infantil y hay cosas que hay que tomárselas más en serio", ha contado Lucía.

Manu, que cuenta con un pasado televisivo a sus espaldas, asegura que no puede estar con una persona que le echa aquel desliz todo el rato en cara: "Lo que más me gusta de Lucía es que tiene una persona clara, transparente, y que dice las cosas tal y como las siente. Lo que menos me gusta son sus celos, su desconfianza y algunas veces las formas que tiene de dirigirse a mí, cortándome o diciéndome que yo soy el culpable de todo", ha dicho muy triste en su presentación en el programa.

Los dos tienen claro lo que no quieren

Lucía ya es la cornuda de Puerto Real, y ha dejado claro que no quiere ser ahora la cornuda de España, así que no piensa pasarle ni una a su novio en el programa, mientras que él, aunque llega dispuesto a demostrarle a Lucía que la quiere y respeta, asegura le "atormenta" que cada poco le recuerde su deslealtad: "Tengo el saco demasiado cargado", se ha quejado. ¿Conseguirá él reprimir sus impulsos... o caerá en la tentación? ¿Será ella la que acabe poniéndole ahora a su novio los cuernos? ¡Qué ganas de que empiece la tercera temporada!

