Es la primera vez que una voz popular hace público que sufre sordera. Samantha Gilabert nunca consideró que su problema fuera un inconveniente para cumplir su sueño. Ahora es imagen de los audífonos Widex Moment, que se adaptó el pasado año en los Centros Auditivos Aural, y quiere que su problema auditivo deje de ser un tema tabú. La valenciana, de 25 años, confiesa que siempre quiso ser una triunfita. Y la Academia no sólo le ha dado la oportunidad de empezar una carrera musical tras llegar a las semifinales de 'Operación Triunfo 2020', sino que también ha hecho que se enamore de su compañero Flavio.

¿Alguna vez te has sentido acomplejada por tu problema auditivo?

La primera vez que me puse audífonos fue con 17 años y ahora tengo 25. Recuerdo que me alegré porque lo escuchaba todo, pero me veía obligada a dar muchas explicaciones. No está normalizado.

¿Es un problema de nacimiento?

Sí, pero ha sido progresivo hasta que llegó un punto en que necesité audífonos, como las gafas. Todo el mundo asume que si llevas gafas no estás ciego, pero nadie asume que si llevas audífonos no estás totalmente sordo.

¿Cómo te ha cambiado la vida el uso de los audífonos Widex?

Con los Widex Moment es muy fuerte porque, al tener la aplicación en el móvil, me ayuda a focalizar hacia donde quiero escuchar. Me facilita mucho la vida. Percibo sonidos que antes no sentía, como el de una hoja de un libro.

Resulta curioso que seas cantante...

Sí, es que siempre he sido cantante y para mí no es ningún problema. En mi caso es que ha sido progresivo hasta llegar a la pérdida de un 60 por ciento.

El tema de la audición, ¿te ha beneficiado en tu carrera?

Me ha beneficiado por toda la visibilidad que le puedo dar al tema. Pero no sólo a mí, sino también a todas las personas que lo sufren. Yo suelo colaborar con la gente que me pregunta por las redes sociales y realmente aconsejo los audífonos Widex Moment. Si los utilizo es porque estoy contenta.

Estudiaste Turismo, te fuiste a Lanzarote y empezaste a cantar allí.

Yo hice las prácticas en un hotel de Lanzarote y me cogieron para cantar de animadora en el cabaret. Estaba muy contenta, pero salieron las pruebas de ‘Operación Triunfo’ y me presenté. Y me cogieron.

Entrar en la Academia, ¿qué significaba para ti?

Era como un sueño. Yo era seguidora de 'OT' y, cuando lo veía, cantaba en mi habitación, me imaginaba estar ahí. Y una vez que llegas, no eres consciente de que estás en allí.

Tras 'OT', cuesta mantenerse y no todos tenéis las mismas oportunidades...

Yo salí de ‘OT’ feliz porque sólo quedaban cinco días de programa, había llegado muy lejos. Según salí, mi nuevo equipo de trabajo me empezó a bombardear. Me daba mucho miedo porque todo el mundo me conocía por la calle y, además, si te comparas con otros, puedes estrellarte.

¿Por qué?

Porque cuando sales no te tienes que comparar con otro concursante ni con otro cantante. Todo el mundo tiende a compararte y lo que quieren de ti es que hagas números. Nosotros hacemos arte, no hacemos números. Hace seis meses que salí de la Academia y estoy muy contenta.

Te lo puedes empezar a creer.

Claro, ya tengo una carrera. He sacado un disco y estoy teniendo muchas oportunidades. Entrar en la Academia era un sueño, pero es que ahora es un sueño poder estar viviendo de mi trabajo.

¿Esta carrera tiene un límite?

No veo un tope. Me gustaría llegar a lo más alto personalmente, no por la fama. En lo poco que he conocido de la fama, hay una parte muy oscura.



El equipo de esta producción hemos comentado que es raro ver a una chica tan joven ser tan normal tras salir de un programa como 'OT'.

Siempre he estado muy agradecida. Además, vosotros estáis haciendo vuestro trabajo. Mis padres y mi hermana siempre me han dicho que tenga los pies en el suelo. Yo no soy nadie, igual algún día tengo cuatro grammys... Si tratara mal a alguien porque me creo más que él, seguro que me comería el remordimiento.

'OT' te dio la música y el amor.

Sí. Flavio y yo estamos felices.

¿Hay celos profesionales entre los dos?

No, porque tenemos estilos muy diferentes. En el concurso cantamos juntos y fuera nos han ofrecido varias cosas, pero de momento no hemos aceptado.

¿Por qué?

Realmente no nos apetece.



Las parejas que han salido de 'OT' no han tenido suerte, como Bisbal y Chenoa.

Ya, espero no salir con el chándal al portal de casa (risas). De momento, estamos muy contentos.

¿Te ha costado separarte de tu tierra, Beniarrés (Valencia)?

Me cuesta mucho estar separada de Valencia y además tengo una sobrina de tres meses a la que sólo he visto dos veces.

¿Mantienes las mismas amistades?

Sí, las de toda la vida. Cuando llego a mi pueblo me vacilan. Espero que en las próximas fiestas pueda dar el pregón.

¿Te ves en América?

Sí, porque hay muchos fans de 'OT'. Estoy deseando ir a Argentina, México, Perú.

¿Con quién te gustaría hacer un dueto?

Con Aitana, porque soy muy fan suya. También me gusta mucho Alejandro Sanz.

¿Entraste en el programa por ese movimiento fan?

Yo entré porque me hacía mucha ilusión pertenecer a 'OT', quería ser una triunfita como Bustamante, Rosa...

Pero fíjate que muchos de tus compañeros han necesitado ayuda psicológica.

Y yo la necesité cuando salí de la Academia, porque había cosas que no sabía gestionar. Tenía mucho vértigo. Este verano había gente en la puerta de mi casa. Yo me enfadaba y me sentía mal porque son fans. Mi psicólogo me dijo que no me tenía que sentir culpable.

Tú compones y Flavio también, ¿te ha compuesto alguna canción?

Flavio está todo el día componiendo, pero no me ha compuesto ninguna. Creo que le da vergüenza, yo sí le he compuesto una, ‘Todo de ti’.

¿Eres celosa?

No, soy insegura.

