Los famosos siempre sale divinos en sus fotos, pero una cosa es lo que suben, o cuando posan, y otra es cuando les pillan los paparazzis sin que ellos se lo esperen. Atención al careto de Blanca Suárez estando en una terracita; el gesto de Keira Knightley casi de terror (y eso que ella sí estaba en una alfombra roja) o la cara de asco de Jon Bon Jovi... ¡no tienen desperdicio!

Blanca Suárez

¡Menuda cara de terror, Blanca! Está claro que ella puede ser la más glamourosa si se lo propone, pero ella se sienta en una terracita y se deja el modo influencer en casa, porque esa cara no es normal. ¿Habría visto algo que le estaba horrorizando?

Gtres

Jon Bon Jovi

Los años pasan para todos, y sí, el clásico rubio de Bon Jovi en los 80 y 90... es ahora canoso, pero es él, te lo aseguramos. Y sí, como tú, creemos que debería ponerse la mascarilla en su sitio, porque en el codo no protege y, para poner gesto de asco, ¡mejor tapado!

Agencia

Elena Sánchez

La presentadora tiene muy dominado lo de conducir un programa de cine, pero este gesto debería ensayarlo un poco más. Si intentabas lanzar un beso, Elena, así no es...

Gtres

Sienna Miller

¡Pues sí que tiene que estar bueno lo que come Sienna Miller! O eso, o está a punto de imitar a Meg Ryan en aquella orgásmica escena en un restaurante de ‘Cuando Harry encontró a Sally’...

Agencia

Keira Knightley

Currarte un look de alfombra roja y que se ponga a llover es un fastidio, pero Keira Knightley debería saber que los flashes no se apagan... y es que tiene cara de 'la que está cayendo, Mari'. Pues sí, pero mejor si, delante de los fotógrafos, no se te nota, que luego te sacan así...

Agencia

