La actriz Jessica Campbell, conocida por su papel de Tammy Metzler en 'Election', falleció el pasado 29 de diciembre a los 38 años por causas todavía desconocidas. Al parecer, según informa 'Deadline', la actriz estaba pasando unos días en la casa de un familiar en Portland y, tras experimentar síntomas parecidos a los de una gripe muy fuerte esa misma mañana, murió de forma repentina.

Su prima, Sarah Wessling, ha abierto un fondo para recaudar dinero tras el fallecimiento de Jessica: "El 29/12/2020 nuestra querida Jessica falleció repentina e inesperadamente, dejando atrás a su hijo de 10 años, Oliver. Mientras se enfrenta a este giro inesperado y trágico de los acontecimientos y planifica el futuro de Oliver, la familia también se enfrenta a gastos inesperados de cremación, conmemoración y sucesiones. Todos los fondos recaudados se destinarán a cubrir los gastos y mantener a Oliver". Y es que lo cierto es que la carrera como actriz de Jessica Campbell no fue muy extensa.

Compartió pantalla con Reese Witherspoon, que se ha mostrado muy dolida por la pérdida: "Con el corazón roto tras enterarme de esta noticia. Trabajar con Jessica en 'Election' fue un gran placer. Les mando todo el amor del mundo a los familiares de Jessica y a todos los que la querían".

So heart broken to hear this. Working with Jessica on Election was such a pleasure. I’m sending all my love to Jessica‘s family and loved ones. https://t.co/xEt6bOwWqE — Reese Witherspoon (@ReeseW) January 13, 2021

En 2002 se retiró después de ser nominada a 'Mejor actuación novel' en los premios Independent Spirit del año 2000. Tras esto, la joven siguió con sus estudios universitarios hasta convertirse en doctora naturópata, de lo que ejerció los últimos años de su vida.

"Ella era real y no había nadie más como ella. Viajar por el mundo, actuar, convertirse en médico, ser mamá del niño más genial de todos los tiempos; estos elementos de la lista de deseos tejieron el tejido cotidiano de su realidad. Su pasión por la vida y la gente que la rodeaba era asombrosa. Además de la impresionante energía que vertió en su propia vida, Jessica, en múltiples ocasiones, dejó todo para viajar a través de las fronteras estatales y cuidar a sus seres queridos necesitados. Era divertida, era ruidosa, compasiva y leal; no importa lo que hiciera, siempre fue únicamente Jessica", escribe Sarah en sus redes sociales.

