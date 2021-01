Anita Matamoros vuelve a sus orígenes

Anita Matamoros es uno de los personajes más camaleónicos del panorama nacional. La joven influencer no puede parar quieta y sus cambios de looks son constantes. Hace unos días ya avisaba que se avecinaba un cambio en su pelo y así ha sido. La hija de Kiko Matamoros ha vuelto su peluquería de confianza después de la polémica con la novia de su padre en la que supuestamente hizo elegir a la dueña del salón entre ella o Marta López. Y tras un tiempo confiando su melena a la competencia, la hija de Makoke y Kiko se ha vuelto a poner en las manos de Lorena Morlote. Anita Matamoros vuelve al rubio.

Después de haber jugado con varios colores, entre los que se encuentran el cobrizo, el brunette y el rosa, Anita Matamoros ha vuelto a sus orígenes y ha apostado por volver al look con el que siempre la hemos identificado: el rubio. La joven influencer ha decidido apostar por el color de pelo con el que más se identifica y lo cierto es que no puede estar más guapa. Cierto es que ninguno de los cambios de looks que se ha hecho a lo largo de los años le ha sentado mal, pero lo cierto es que el rubio le favorece más que ningún otro color.

Además, gracias a la profesionalidad de su peluquera de confianza, el color de Ana ha quedado muy natural. Y no nos extraña que Anita Matamoros esté encantada con el resultado. Aprovechando su paso por la peluquería Anita ha cortado las puntas, dejando su melena por debajo del hombro.

"De vuelta a mis orígenes, el rubio siempre vuelve😉 pero siempre de la mano de @lorenamorlotemultiespacio no ha podido quedar más natural, sutil y fino.

Lo siento, no puedo estarme quieta😂", ha escrito Anita junto a la imagen de su nuevo cambio de look.

La joven también ha llevado el pelo rosa.

O brunette.

