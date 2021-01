Mayka Rivera aclara cómo está su relación con Marta Peñate y Tony Spina. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' está tan harta que ha salido al paso a dar algunas explicaciones...

Marta Peñate y Tony Spina no se separan tras su participación en ‘La casa fuerte’. Allí se hicieron grandes amigos, nada más, y es que Tony estaba saliendo con la que fuera su compañera en 'La isla de las tentaciones', Mayka. Sin embargo... ¿Siguen Marta y Tony siendo solo amigos o hay algo más entre ellos? De momento solo parecían amigos, pero sus últimos movimientos apuntan a que podría haber algo más.



La canaria ha compartido con sus seguidores que se encuentra en un paraje de lo más romántico: Un hotel burbuja. Y no estaba sola. A juzgar por las imágenes y los vídeos que tanto ella como Tony están compartiendo, están juntos. No hay dudas. Si lo están como amigos o como pareja... eso el tiempo lo dirá.

Después de una cena romántica, Marta compartía un vídeo a sus 'stories' en el que por detrás se oye la voz de Tony a la perfección.

Además, el hotel ‘Zielo Las Beatas’ les ha preparado una romántica habitación hasta con pétalos de rosa en la cama, jacuzzi... ¡Blanco y en botella!



Los seguidores de Mayka no han tardado en preguntarle qué opina de esta nueva relación, y aunque ella ha dejado claro que no le consta que sean pareja y que cree que son solo amigos, asegura que tiene a Tony en un capítulo de su vida totalmente cerrado. Sobre Marta, eso sí, asegura que no son amigas: "Simplemente lo que hay es una relación de compañeras de concurso, y si nos vemos saludamos. No es mi mejor amiga, ni mucho menos (...) Tampoco sé si ella tiene algún problema conmigo, aunque cuando nos hemos visto hemos estado bien, así que, por mi parte, no hay ningún problema", aclara".



