Parece que desde que retomaron su relación, Patri y Lester viven en una constante luna de miel, o al menos eso nos hacen ver... Ahora la pareja está disfrutando de unos días en México, disfrutando tanto que hasta han decidido alargar más el viaje y ampliar sus días en otro hotel y cambiar el vuelo. Sin embargo ha ocurrido algo que no esperaban: Patri ha sufrido un pequeño accidente que ha hecho que acaben en el hospital.



Ella misma contaba lo ocurrido desde urgencias: "No me esperaba que nos pasara nada de esto, pero me he abierto la cabeza. Estoy bien, me van a poner unos puntos para que se cierre la herida pero me ha dolido el porrazo", cuenta.

"Me han puesto cuatro puntos y me han dado antibióticos", contaba Patri, pero, ¿Cómo ocurrió? Pues al parecer estaban jugando al borde de la piscina, de noche, y Lester quiso tirar al agua a su chica, entonces resbaló y se dio con el bordillo, abriéndose una brecha en la cabeza.

Parece que todo ha quedado en un susto y la pareja podrá seguir disfrutando de sus días en el paraíso. "Seguimos descubriendo México y sus rincones", confiesa Patri en sus redes sociales. "Esto es un paraíso donde no me importaría perderme", añade.

Para subirle el ánimo ahí estaba Lester, acompañándola en el hospital y repitiéndole lo "bonita" que es: "Lo más bonito del universo, por dios", confiesa mientras la mira desayunar el día siguiente en el hotel, cuando el susto ha pasado.

