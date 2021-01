"Desconecto de las redes sociales por un tiempo. Cuando esté fuerte, volveré. Gracias a esas personas que han querido hacerme daño, lo han conseguido", escribía hace unos días en sus perfiles sociales. Unas palabras que preocupaban a sus seguidores y amigos, sin entender qué había ocurrido. Al parecer, fue culpa de la filtración de unas fotografías íntimas que habrían sido utilizadas por algunos para acosarla, burlarse y criticarla. Según han contado en 'Socialité', la ex concursante de 'GH' compartió dichas imágenes en una red solo para fans y al haberse filtrado y utilizado con fines de acoso, "desapareció durante dos días", preocupando así a su entorno.

Noemí comenzó a vivir un momento muy complicado después de que las fotos e hicieran virales. Afectó tanto a Noemí que desapareció sola, en su coche, sin movil y sin dejar rastro, durante dos largos días en los que sus familiares y amigos no supieron nada de ella. La preocupación de su entorno fue tal, que sus padres pusieron una denuncia ante la policía de su localidad.



Un auténtico drama tras el que sus seguidores se han volcado en mandarle mensajes de ánimo y apoyo: "Acabo de ver lo sucedido... eres guapísima, no dejes que esas personas te hagan daño... no merecen la pena", "Un abrazo fuerte Noemí🤗 Eres preciosa y muy fuerte. Has pasado por cosas duras y las has superado💪", "Mira no se cuando leerás esto pero no tienes porque estar mal porque tienes un físico envidiable no hagas caso a nadie", "Acabo de ver lo de Noemi no te preocupes que eso no habla mal de ti sino de la gente que te quiere hacer daño", son algunos de los comentarios que ha recibido para levantarle el ánimo.

