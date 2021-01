Aunque 'La isla de las tentaciones' empezó como un reality de parejas más o menos anónimas, poco a poco se está convirtiendo en una cantera para 'revivir' personajes de los que hace tiempo que no vemos en televisión. Lo vimos hace unos días con la sorpresa de Manu G (uno de los emparejados), y ahora hemos visto que Isaac Torres (soltero) ¡vuelve a la tele! Quizá a algunos no os suene, pero Isaac ya participó en la tercera temporada de 'Super Shore' en el año 2017, y en 2019 se embarcó en el chileno 'Resistiré', donde recordamos que Aída Nízar la lió bien parda ya desde el primer programa...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin embargo, ahora Isaac llega con algunos años más (ahora tiene 25), pero estamos seguros de que con la misma 'golfería': ya en 'Super Shore' fue noticia por su rollete con Elettra Lamborghini, pero es que nada más empezar el programa, 'Lobo' (que así le apodaban entonces) ¡se lió con Adela! Y no sólo eso: mientras se liaba con Elettra, tonteó con Danik. Vamos, que a pesar de su apariencia de chico bueno, es un 'lobo' (valga la redundancia) con piel de corderito, y si le dan manga ancha en el programa, acabará ligándose hasta al apuntador...

MTV

MTV

De momento, él llega con ganas de conocer a alguien, pero a juzgar por sus palabras de presentación en 'LIDLT', parece que llega con hambre... "Todo el mundo me conoce como 'el lobo' y quiero encontrar, por fin, a mi Caperucita", ha dicho. ¿Conseguirá pareja... aunque ello suponga enamorar a una de las chicas que llegan a la isla con novio?

¡DESNUDO INTEGRAL!

Sabemos que 'La isla de las tentaciones' es un poco más 'modosito' que 'Super Shore', y aquí los 'edredonings' y los desnudos están bien tapaditos... pero está claro que Isaac no tiene vergüenza ninguna, ni tampoco complejos con NINGUNA parte de su cuerpo: ya le vimos en pelota picada tras su ducha con Danik en 2017. ¿Repetirá escenita para hacerse viral?

MTV

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io