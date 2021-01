¿Hay un nuevo amor en la vida de Mayka Rivera?

La ex concursante de 'LIDLT' se ha sincerado sobre su reality.



Mayka Rivera no lo pasó nada bien tras 'La isla de las tentaciones' y cuenta qué ocurrió. Tiene un nuevo capítulo en la plataforma de 'mtmad' y ha querido desvelar el porqué de su crisis tras salir de 'La isla de las tentaciones'. Para sincerarse, la televisiva ha llamado a una de sus mejores amigas, y también la que le defendió en plató, para hacer el 'Tag de la mejor amiga'. Y nos ha sorprendido y mucho.

Las dos amigas contaban sus experiencias desde que se conocieron, pero han querido ahondar en la época en la que participaba en el programa. "A mí me dejó sorprendida cuando me enteré que iba a presentarse al casting. Ella, que llevaba mucho con su novio y vivían juntos", explicaba la amiga. "Sé que cometí muchos errores", confesaba Mayka y ahí intervenía su amiga para defenderla ante los colaboradores y demás.

La participante de 'LITDL' le mandaba un audio a su mejor amiga contándole todo lo que había pasado en el concurso: "No me atrevía a contárselo a mi madre". "Hasta los dos meses no podía hacer una vida normal, no podía ver ni a mis amigas. Estaba desubicada, no sabía qué había pasado". A la que recurrió en primer lugar fue a su amiga para poder confesarse de todo lo que había pasado en aquella isla paradisiaca.

El tema de su ex Pablo salía a la palestra. A su amiga, al principio le gustaba el chico para Mayka. "Yo me enamoré mucho de él", comentaba a cámara Mayka. Finalmente, como todos sabemos por el concurso, la relación se acabó. "Era una relación tóxica, yo no la quería para ti", le confesaba su amiga. Parece que a la ex concursante no le va bien en el amor, ya que su último fracaso sentimental ha sido con Tony Spina. Ambos acaban muy mal en los platós de televisión. Aún así, la joven es fuerte y ahí está su amiga, que desde el principio ha apoyado su aventura en la tele y así lo seguirá haciendo.

