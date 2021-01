¿Suenan campanas de boda entre Yoli y Jorge?

La influencer ha querido enseñar a sus seguidores las fotos más secretas que explican su 2020.

Yoli Claramonte está dispuesta a que conozcamos sus fotos más íntimas. La ex concursante de 'Gran Hermano' Yoli Claramonte subía un nuevo vídeo a su canal de 'mtmad' para hacer un repaso sobre su 2020 y así también sacar a la luz sus fotos más íntimas y nunca vistas para que no te las pierdas. Y ella misma lo decía así:

"Os voy a enseñar mis intimidades", comentaba Yoli sentada en la cama y con cara de pilla. La de Valencia comenzaba por enero de 2020 y ahí confesaba que estaba pasando por una muy mala época. "No paraba de salir de fiesta para no pensar y evadir los problemas". Seguramente se referiría a su mala relación con su ex marido y padre de su hija Jonathan. Yoli confesaba a sus seguidores que lo pasó fatal, intentaba verse bien físicamente, pero realmente estaba destrozada psicológicamente.

mtmad

De ahí pasamos al tema del que todo el mundo habla: el coronavirus. Yoli poco hizo en febrero, ya que aún no se encontraba bien del todo y se refugiaba en su familia. De pronto llegaba marzo y con ella el confinamiento domiciliario: "pasamos toda la cuarentena la nena y yo solitas flipando". "Esos meses me encontraba anímicamente baja, adelgacé mucho y tenía bastante ansiedad".

mtmad

"Me encontraba sin ninguna ayuda y con mi niña sola", comentaba Yoli, pero a pesar de ello, la influencer intentaba sacar su lado buena frente a las cámaras. Y pronto, justamente en mayo, llegó la primera foto con su gran amor y padre de su segunda hija, Jorge. Enseguida el joven entró en su corazón y en su familia, y en junio hacían oficial su relación.

mtmad

Y llegó el momento más sorprendente e inesperado para la pareja: Yoli estaba embarazada. "Aquí está la foto del predictor". Hasta octubre, Yoli y Jorge no se hacían a la idea, pero pasando los meses, la pareja se sentían de lo más felices por esta nueva llegada. Los meses posteriores han sido de lo más caseros y disfrutando los tres juntitos. Ahora con la llegada de Jimena, sus vidas se alterarán más.

