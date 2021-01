Maite, más enamorada que nunca de Remi, ahora se pregunta si le es infiel

La respuesta de él al ser preguntado por una posible infidelidad no ha dejado muy tranquila a Maite...

Quien diga que una relación sana se basa en la confianza y en la inexistencia de los celos, tiene nuestro aplauso más sincero, pero la realidad de muchas parejas es otra, y es que el miedo a que tu pareja se vaya con otra persona, aunque digan que es irracional, es muy real. Que se lo digan si no a Maite Galdeano: la navarra está locamente enamorada de su novio, Remi, pero ella lleva ya varias semanas encerrada en el reality 'Sola/Solo', y aunque confía en su chico, no ha podido evitar preguntarle, en su última visita, si se ha visto con alguna chica en las Navidades cuando él se ha ido a Francia con su familia, y de la que, por cierto, ella ya tenía sospechas desde hace tiempo.

"La fidelidad no es un valor muy importante en la vida de los hombres, porque podemos equivocarnos", le soltaba él sin dar una respuesta clara, y dejando a maite algo patidifusa: "¡Madre mía!", respondía ella temiéndose lo peor, así que él tuvo que puntualizar: "La fidelidad es importante en una pareja, con la mujer que amo, con los niños, con los amigos…".

Con esto, Maite parecía quedarse más tranquila, pero aún así el añadía que ya le había dicho dos veces que no había pasado nada con nadie, y que él sólo tiene ojos para ella: "Solo hay una mujer en mi vida, no dos mujeres al mismo tiempo. Podría hacerlo muy fácilmente, y lo sabes, pero no me interesa", señaló él, dejando claro que si no le ha puesto los cuernos, es porque de verdad la quiere. ¡Qué bonito!

De momento, Maite da la impresión de quedarse contenta con la respuesta de su chico, pero hasta que no salga no sabrá realmente la verdad. ¿Se encontrará con un fiasco cuando salga? ¿O se dará cuenta de que Remi es un buen hombre? Porque ella, si se descuida, casi le tira los trastos a su entrenador de boxeo...

