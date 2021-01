Cristian Suescun ha entrado en el mundo del porno por la puerta grande: con la actriz de renombre Apolonia Lapiedra

El hijo de Maite Galdeano podría haber traspasado la pantalla y empezar a dar servicios sexuales. ¿Qué hay de cierto?

Hacer dinero en la vida es fácil si sabes cómo, y a Cristian Suescun le ha dado por explotar dos facetas que parece que se le dan bastante bien: la fama y el sexo. Tras pasar por 'Supervivientes' y 'La casa fuerte', el hermano de Sofía Suescun se ha hecho un nombre dentro de la tele y también en las redes sociales. Tanto, que hay un porcentaje bastante elevado de sus seguidores que estaban dispuestos a pagar por ver contenido erótico del muchacho... y como él de vergüenza anda bastante escaso, y se debe a sus fans (y al dinero que le pueda generar eso, le viene de madre), ha decidido que iba a dedicarse al mundo del porno.

El joven ha entrado por la puerta grande con la estrella Apolonia Lapiedra, pero en el último Deluxe en el que se sentó se habló de que podría haber dado el paso a ofrecer sus servicios sexuales, y no sólo a mujeres, sino también a hombres, y en concreto a uno: el bailaor Rafael Amargo.

"Ofrezco azotes, te piden arrancar los pelos del sobaco o una foto de mis pies (...). Todavía no he quedado con nadie, pero me he puesto el precio en 10.000 si me la maman", apuntó al confirmar que estaba en una aplicación de sexo BDSM para homosexuales. Una cifra que a Víctor Sandoval se le quedó grabada, y que rebatió al afirmar que a Rafael Amargo se la había dejado en 1.000 euros, mientras que a él, tras las cámaras, le había dicho que se la rebajaba a 5.000.

Cristian se vio contra la espada y la pared, pero lo negó todo, y aunque Jorge Javier le pidió que fuera sincero y no contara algo diferente a lo que había dicho en la entrevista previa, él siguió en sus trece: "Lo que he contado (antes) es que me pagó por hacer un servicio de bailar como gigoló", dijo antes de contar cómo se conocieron: "Le conocí por un amigo que tenemos en común”, y éste le invitó a una fiesta en casa del bailaor: “Fui a la fiesta, que duró cinco horas, tuve muy buena relación con Rafa y nos dimos los teléfonos".

Por lo que parece, Cristian y Rafael congeniaron en seguida: "Me regaló unos zapatos de taconear y me invitó a su casa para dar unas clases de flamenco (…) Hicimos dos o tres clases", algo que confirmó el propio Rafael entrando en directo a través de una llamada telefónica: "es un tío que se gana su vida sin meterse con nadie y al que yo he visto dos o tres veces porque le gusta el flamenco", apuntó, antes de declarar que "Yo a bailar solo enseño a Cristian".



Sus caras tarifas como gigoló

A pesar de que a Cristian a veces le ha molestado que le relacionen con hombres, ahora prefiere no etiquetarse como heterosexual ni homosexual: parece que, como profesional, tiene para todos los gustos, aunque no lo cobra barato: "Un completo vale 50.000 euros", afirmó, mientras que en el caso de ser un hombre, si él tiene que penetrar, serían 40.000, aunque la cosa cambia si Suescun tiene que hacer de pasivo: "A cambio de 100.000 euros me dejo penetrar por dos hombres". Desde luego, ¡el negocio es el negocio!

