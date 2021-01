Asraf Beno comienza el año con un buen propósito: ponerse en forma y recuperar su antiguo cuerpazo. ¿Lo conseguirá?

Asraf Beno abre el cajón de los recuerdos y decide sacar a la luz una foto inédita que nos da mucha, pero que mucha información sobre él. Sí, el prometido de Isa Pantoja se ha puesto de lo más nostálgico al compartir con todos sus seguidores una imagen suya nunca antes vista que muestra dos aspectos de su pasado que, por ahora desconocíamos. Y es que aunque ya hemos visto al modelo ceutí en dos realitys como han sido 'Gran Hermano VIP 6' y 'La casa fuerte 2', no son muchos los datos que han trascendido sobre su pasado, aún más concretamente sobre su infancia. Hasta ahora...

El novio de Isa Pantoja se ha animado a desvelar dos cosas sobre su pasado que nunca antes habías visto. Por un lado, Asraf nos ha mostrado cómo era de niño y, por otra parte, ha desvelado qué deporte practicaba cuando era pequeño. Y todo con una sola foto de su infancia que el ceutí ha subido a sus stories.

Una foto que nos permite ver a un Asraf de niño que aparece de lo más sonriente mirando para la cámara con los puños cerrados y vestido con un kimono que bien podría ser de karate o de judo. Es decir que cuando era pequeño, al chico le tiraban las artes marciales para saber atacar y defenderse, que lo de ser modelo; aunque cierto es que se le veía de lo más feliz en el noble arte del posado.

Asraf Beno ha añadido un divertido emoji a la foto inédita de su infancia para ponerle u poco de humor. Ahora ya sabemos algo más sobre el pasado del novio de Isa que, desde su entrada en 'GH VIP 6' siempre estuvo rodeada de cierto misterio y una pizca de polémica, entre su dudoso título de belleza y un supuesto matrimonio...

Lo cierto es que, gracias a sus redes sociales, sí sabíamos que al modelo le gustaba practicar deporte y ahora descubrimos que es una pasión que viene de su infancia. Asraf ha decidido retomar este buen hábito y ha comenzado el año cumpliendo el buen propósito de ponerse en forma corriendo para recuperar el cuerpo con el que se proclamó 'Míster Universo Mundial 2018'.

Cierto es que ya habíamos tenido oportunidad de ver cómo era Asraf de bebé cuando compartió en su Instagram una foto de él con tan solo ocho meses. Si entonces pudimos verlo cual tierno bebote, ahora hemos podido verlo ya más crecidito karateka cual pre adolescente con cara de pillo.











