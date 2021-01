Maite Galdeano se está enterando de las pretensiones profesionales de su hijo en el mundo del sexo profesional

La de Pamplona cree que su novio francés, Remi, le ha puesto los cuernos

Maite Galdeano se está enterando de la vida sexual de su hijo. Ella está teniendo un encierro en el reality 'Sola/Solo' un poco laxo, y es que la de Pamplona está recibiendo tanta información del exterior que apenas está ya aislada. Acaba de recibir la visita de su novio, Remi, con el que habló tranquilamente sobre si le estaba siendo fiel o no, y ahora se ha enterado de que su hijo, Cristian Suescun, está "explorando" su sexualidad bien a fondo desde que ha decidido dedicarse al mundo del cine para adultos y al sexo profesional. Tanto, que incluso ha revelado que está abierto a tener sexo con hombres también, y aunque no le gusta etiquetarse como "heterosexual" u "homosexual" porque 'no le gustan las etiquetas', parece que Cristian está muy a gusto en su nueva faceta.

De todo esto se ha enterado Maite Galdeano este lunes en 'Sola/Solo' con la visita de José Antonio Avilés: le ha contado lo que su hijo comentó en 'Sábado Deluxe', y han acabado llamando a Cristian para que aclare lo sucedido, especialmente con Rafael Amargo, al que se ha rumoreado que ha cobrado por tener sexo: "Hubo un malentendido porque confundí gogó con gigoló, y la gente ya se pensaba que estaba mintiendo y mal…", ha aclarado Cristian. "Somos muy buenos amigos, pero no me he acostado con él", ha añadido.

Mediaset

Maite se mostraba sorprendida con la abierta confesión de su hijo, que además apuntaba que estaba "descubriendo cosas nuevas", una confesión que Maite recibía con los ojos muy abiertos, en especial cuando José Antonio Avilés le preguntaba si era "más de mortero o de monedero": "De las dos". "¡Halaaa! ¿De las dos?", se sorprendía Maite. Si eso le llamaba la atención, verás cuando descubra que su hijo también está en una apliación de sexo BDSM para homosexuales en la que le pagan por "azotes, arrancar los pelos del sobaco o fotos de los pies"...

