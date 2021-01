La modelo fue una de las grandes tops de los 90 junto a Claudia Schiffer o Naomi Campbell

Ahora, Stephanie Seymour ha perdido a su hijo mediano a causa de las drogas

Tener fama y dinero no significa que uno no tenga problemas en la vida, y un claro ejemplo es la triste noticia que hemos recibido este martes: la top model de los 90 Stephanie Seymour y su marido, el empresario Peter M. Seymour, han perdido a su hijo mediano a causa de las drogas. El joven, Harry Brant, tenía tan sólo 24 años, y ha sido este mismo martes cuando la familia ha emitido un desolador comunicado en el diario New York Times: "Siempre nos apenará que su vida haya sido tan corta por esta enfermedad devastadora. Había conseguido muchas cosas a los 24 años, pero nunca tendremos la oportunidad de ver todo lo que Harry podría haber hecho".

Precisamente la familia se refiere a una "enfermedad" porque Harry ya arrastraba desde hacía tiempo sus adicciones, y precisamente en tan sólo unos días iba a ingresar en una clínica de rehabilitación, pero una sobredosis accidental ha acabado con su vida. "No sólo era nuestro hijo, también era un hermano maravilloso, un nieto cariñoso y un amigo. Era un alma amorosa, creativa y poderosa que trajo luz al corazón de mucha gente. Era una bella persona por fuera y por dentro", han añadido en la nota.

Gracias a la fama y el poder de su familia, Harry ya despuntaba, incluso desde los 15 años, en el mundo de la moda: pronto empezó a codearse con la élite de Nueva York, y su estilo andrógino causaba sensación allá donde iba. De hecho, a su corta edad ya había protagonizado editoriales para Vogue Italia y campañas para firmas de lujo tan prestigiosas como Balmain... pero con el poder también viene una gran responsabilidad, y él ya demostró tener un comportamiento bastante cuestionable desde bien joven, cuando fue detenido por no pagar a un taxista o por posesión de drogas.

