Poner a tu pareja a prueba en una isla llena de solteros o solteras dispuestos a ligárselos con sus mejores armas de seducción requiere de mucha fuerza de contención, y si no que se lo digan a los concursantes de 'La isla de las tentaciones'. Acudir al reality puede suponer sólo dos cosas: o salir más reforzado en tu relación, o romperla definitivamente por un ataque de cuernos. Sin embargo, esta tercera temporada no va a tener nada que ver con las dos anteriores: llegan cambios a la isla, y llegan para quedarse... y, sobre todo, para mantenernos más enganchados que nunca, aunque al menos la espera ha terminado: la fecha de estreno será el próximo 21 de enero a las 22:00 en Telecinco, pero los usuarios abonados a la aplicación de 'MiTele Plus' podrán verlo en exclusiva el día anterior.

Otra de las grandes novedades será la luz de la tentación: una enorme luz roja que activará además una atronadora sirena, y que significará que alguien en la otra villa ¡ha pasado los límites! Eso sí, las parejas no sabrán quién ha sido hasta la celebración de la hoguera... y eso va a añadir aún más tensión, si cabe, al reality, porque ya hemos visto en el avance que va a sonar... y más de una vez.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Esta edición, además, se ha grabado en plena pandemia y, para evitar problemas, se grabó seguidamente a la grabación de la segunda temporada (las villas serán las mismas), por lo que se aumenta el riesgo de alguna filtración, aunque a excepción de que algunas parejas ya no se siguen en Instagram (como Manu G y Lucía), poco más se ha sabido... ¡y estamos deseando verlo!

Mediaset

Mediaset

Por otro lado, Sandra Barneda repetirá como presentadora (que ya ha asegurado, y es que aunque algunos estaban bastante reticentes por el cambio de Mónica Naranjo (que condujo la primera edición), se ha hecho con el formato con mucha soltura, y ha conseguido capear los grandes dramas. De hecho, ya ha asegurado que la edición viene cargada: "No sólo tuve que contenerme de palabras, también de lágrimas", ha afirmado. ¿Volveremos a vivir momentos de tensión como los de '¡Estefaníaaaa!' o '¡Tom Brusse! ¡Eres un desgraciado!'?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io