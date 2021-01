Josie saca provecho de uno de sus mayores miedos

Jorge Javier lamenta que en el pasado no supieran valorar el buen trabajo que realizaba Josie en el programa

Jorge Javier no ha podido evitar acordarse de Josie cuando ha alabado el vestido que llevaba Marta López. "Son mangas meloneras que diría él", ha confesado entre risas. Un comentario que ha provocado que termine reflexionando sobre el estilista y el paso fugaz que tuvo en el plató de 'Sálvame'. El presentador ha reconocido a sus compañeros que puede que "dejarlo escapar" haya sido uno de los mayores errores que han cometido, y es que él se ha declarado fan absoluto de todo lo que está haciendo el estilista en estos momentos.

"No lo supimos valorar, lo desperdiciamos", ha destacado. Jorge Javier tiene claro que si el estilista no llegó a prosperar en el programa fue, en parte, culpa de sus compañeros y les ha echado en cara que no le tratasen como se merecía. "Os poníais insoportables. Era muy bueno, intentaba currárselo y lo que aguantó este chico aquí… hay que hacer autocrítica".

Telecinco

Jorge Javier ha dejado claro que no supieron valorarlo y que ahora tienen que ver cómo triunfa fuera del programa. "Mira ahora cómo está ahora, se nos escapó y se ha convertido en uno de los personajes del año. Se ha convertido en uno de los personajes del año y lo hicimos mal. Porque cuando viene una persona como él y no sabemos retenerla es que algo hemos hecho mal. A mí me encanta", ha confesado.

Mila Ximénez ha reconocido estar de acuerdo con cada una de las palabras del presentador y Jorge Javier ha continuado alabando el trabajo de Josie y reconociendo que él siempre se "curró" mucho su sección mientras que los colaboradores se portaban mal con él. Unas palabras que seguro que el estilista agradece.

