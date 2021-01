Melyssa Pinto confiesa el gran problema que le persigue desde pequeña.

Melyssa Pinto no deja de sorprendernos. En esta ocasión nos desvela cómo se lleva con Marta Peñate. Cada semana que pasa, Melyssa Pinto se abre más a sus seguidores y cuenta aspectos de su vida cada vez más íntimos. En su nuevo episodio de 'mtmd', 'Paraíso Melyssa', la que fue participante de 'La isla de las tentaciones' ha querido responder a todas las cuestiones de sus fans sin evitar ninguna de las preguntas, ¡muy valiente ella!

Entre todas esas preguntas, salía a la palestra una gran duda: "¿Qué le te ha parecido el concurso de Tom y Sandra?, pero también se le preguntaba por el de su ex compañera de concurso, Marta Peñate. ¿Cómo está la relación entre ambas televisivas? "No he visto el concurso, no sé nada. Alguna amiga me lo ha comentado", "supongo que Marta ha sido tal y como es, un poco loquita y supongo que el concurso habrá sido genial y seguro que se lo ha pasado muy bien", comentaba Melyssa muy correcta.

¡Pero se mojaba finalmente! Melyssa confesaba que sí que le ha molestado la actitud de Marta con Tom y Sandra: "¡Jolín Marta!, no sabía que vuestra relación estaba tan unida. Es un tema que hablaré con ella", decía con la tranquilidad y la educación que la caracteriza, pero sí que le notaba bastante molesta.

Otras de las preguntas que más interesaban a su seguidores es cómo lleva la relación a distancia con Manuel. "Estar a distancia debilita la relación, pero a la vez la fortalece, porque no te cansas de la persona". Aún así, la influencer reconoce que cuando llega el momento de la separación, lo pasa realmente mal. "Manuel se ha convertido en mi refugio".

No es la primera vez que la pareja se separa. Hace seis años, también estuvieron en esta situación y terminaron cortando. Esta vez son más maduros y llevan el distanciamiento algo mejor: "Tal vez la vida me está dando otra oportunidad". La pareja se ve cada dos semanas, por lo que lo llevan como pueden. Lo que sí que tiene claro Melyssa es que esta situación de estar los dos viviendo por separado en distintos países cambiará más pronto que tarde.

