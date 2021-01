Jorge Cadaval se ha convertido en Trending Topic. Si en España algo no nos falta es el humor y sino que se lo digan a la mitad de 'Los Morancos'. Después del nombramiento de Rachel Levine como vicepresidenta de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos por parte del nuevo gobierno demócrata de Joe Biden, su parecido con Jorge Cadaval les convirtió en Trending Topic y las redes sociales se llenaron de preguntas: ¿Es Jorge Cadaval Rachel Levine? ¿Es Rachel Levine familia de Los Morancos? Eran algunas de las preguntas que se hacían en los memes.

Rachel es la primera mujer transgénero contratada como funcionaria federal en EEUU pero, en España, no se habla de otra cosa que de su parecido con Jorge Cadaval. Las redes ardieron tras el nombramiento y muchos bromearon sobre el parecido entre ambos asegurando que podrían ser familia o, incluso, la misma persona.

El propio Jorge ha salido al paso de los 'memes' y, a través de su perfil de Twitter, ha compartido un vídeo para aclarar si tenía algo que ver con Rachel Levine.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No, no soy Rachel Levine, pero le deseamos mucha suerte en su cargo! 💩 🍀 pic.twitter.com/R0q6XlCGS7 — Jorge y Cesar (@LosMorancos) January 19, 2021

Con un vídeo en inglés y español que compartió en sus redes sociales, Jorge quiso felicitar a Rachel Levine por su nuevo puesto y 'aclarar' la confusión. "Rachel Levine enhorabuena por tu nuevo trabajo. Desde aquí quiero decir que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel y punto. No confundirme más os lo pido por favor", decía en su vídeo con mucho sentido del humor.

Telecinco

Con sus palabras, Jorge ha querido, con un toque de humor, 'cerrar' la polémica y poner énfasis en lo importante: el nombramiento de Rachel Levine como nueva vicepresidenta de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. ¡Enhorabuena Rachel!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io