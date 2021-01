¡Steisy confiesa que tuvo sexo con el novio de una política muy famosa!

Una sorprendente confesión que nos deja con la boca abierta apenas unos días después de que la influencer y su novio Pablo se marcaran un intercambio de parejas con Mahi y Rafa.

Steisy nos ha sorprendido confesando que ha tenido sexo con el novio de una política. ¡Agárrate que viene curvas! Cuando creíamos que Steisy no podía sorprendernos más, ella suelta un bombazo y de los gordos. Jugando con su chico, Pablo, a un divertido challenge de preguntas sobre ellos en su canal de Mtmad, la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha terminado desvelando uno de sus mayores secretos. Steisy se ha acostado con el novio de una política muy famosa de este país. Eso sí, hay que aclarar que lo hizo unos meses antes de que ambos comenzaron a salir, así que tranquilidad que no hubo ninguna infidelidad. Es decir, que hay una dirigente política española que comparte con Steisy el mismo gusto por los hombres.

Pero ¿cómo ha llegado la de Granada a confesar este secreto? La influencer relataba el inesperado e incómodo encuentro que tuvo en una discoteca en la que ella trabajaba con uno de los profesores de su infancia cuando apenas iba cubierta con unas pezoneras. Pablo le preguntó entonces si el maestro le gustaba, a lo que Steisy respondé "ese no, pero a un profesor de peluquería sí me lo fo** y ahora él está con una política muy famosa".

Y claro tras esa sorprendente confesión, Pablo quiso saber más, pero Steisy decide no dar nombres aunque sí le muestra a su novio una foto de la política en cuestión y él flipa. "No es que sea una política famosa, es que en este momento ella está en el punto de mira no, lo siguiente", comenta el arquitecto asombrado que también añade "no tenéis nada que ver, sois muy diferentes".

Y aunque Steisy prefiere guardarse la identidad de la pareja, sí da detalles de cómo fue la historia entre ambos. "El intentó ser mi novio, yo le dije que no y a los pocos meses empezó con ella, así que si yo hubiera querido ser su novia ahora mismo él no estaría con ella", confiesa la andaluza.

Vamos que al parecer el hombre en cuestión bebía los vientos por Steisy, tanto que hasta le dejó su casa. "Él estuvo detrás de mí muchos meses, incluso me dio las llaves de su piso y estuve viviendo en su piso", explica.

Eso sí, el buen rollo entre ambos se acabó en cuanto él se echó de novia a esta famosa política sin nombre. Steisy tiene una teoría que explicaría porqué él pasó a no darle ni los buenos días. "Cuando empezó con ella dejó de seguirme, yo creo que la tía se enteraría que él había estado de rollo con una de Telecinco y se cagó por las patas abajo porque ella es una política muy importante", asegura la extronista.

Recopilamos todas las pistas dadas por Steisy: el hombre en cuestión fue peluquero, ya que le daba clases sobre esta materia y ella es una política española muy famosa que ahora está de plena actualidad y que tiene nada que ver con la ex tronista, ya que son muy diferentes. Por aquí ya barajamos nombres, pero se aceptan apuestas...

