Susana y Manu se sinceran con sus seguidores y confiesan sus intimidades.

¿Cuál es el mayor complejo de la ex pretendienta de 'MyHyV'?

Susana Megan ha decidido ponerse frente a la cámara y contar a sus millones de seguidores cuál es su mayor complejo. La que fuera pretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha sincerado y ha confesado, que desde jovencita, sufre con un problema de acné que le afecta mucho a la autoestima.

En su nuevo episodio en la plataforma de 'mtmad', la joven se ha abierto en canal para contar cómo es vivir con un gran complejo y que hace para mejorar en esta enfermedad de la piel. Susana ha seguido varios tratamientos dermatológicos y una serie de dietas para controlar la alimentación. ¿Qué es lo que le habrá resultado más eficaz?

"Cuando no ha sido que me han quedado, me han salido mogollón de granos...y así", comenzaba contado la expretendienta. "Fui a mi médico y mientras esperaba los resultados de la analítica, pude controlar mi acné gracias al sitio al que voy", refiriéndose Susana a su centro estético de confianza. Ella sabe que hay problemas muchos más duros por lo que pasa mucha gente, pero para ella, el sufrir de acné es muy importante y le afecta mucho.

"Es que no lo veis porque llevo maquillaje", decía angustiada. Susana confiesa que entra en un bucle vicioso porque su vida es de cara al público con las redes sociales y demás. Siempre tiene que ir perfecta, con chapa y pintura, y claro...eso al acné le viene fatal: "No puedo salir con la cara lavada". Ahora está con un tratamiento nuevo, pero Susana ha llegado a contar que nada más levantarse, se lava la cara y se echa base de maquillaje. Ni en casa puede estar sin una gota de corrector.

mtmad

Es un tema que le hace desconfiar de todo y tener mucho complejo. Hace que tenga inseguridad consigo misma, y llega a afectar en su relación: "Tengo tanto complejo que me pongo base para estar en casa con Manu". No es la primera vez que la televisiva cuento sus malas experiencias con la piel, ya que varias veces se ha atrevido con algún que otro retoque estético y la ha terminado liando.

